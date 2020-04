Borna: Das passiert im geschlossenen Museum

Borna

Es ist fast ein bisschen so wie in dem Film „Nachts im Museum“. Schließlich herrscht auch im Bornaer Museum am Reichstor derzeit Ruhe. Corona-bedingt auch tagsüber. Museumsmitarbeiter Thomas Bergner hat dennoch zu tun. Museumschefin Gabriele Kämpfner sitzt im Home-Office.

Mitglieder des Bornaer Geschichtsvereins bleiben zu Hause

Bergner hat mit der Inventarisierung des Museumsbestands zu tun. Eine Arbeit, die üblicherweise von ehrenamtlichen Mitarbeitern übernommen wird, Mitgliedern des Bornaer Geschichtsvereins. Aber die müssen jetzt zu Hause bleiben.

Verwaltungsarbeit im Bornaer Museum

Zudem gibt es Verwaltungsarbeit. Und nicht zuletzt ist Thomas Bergner mit letzten Arbeiten an einem Buch über das einstige Bornaer Karabinierregiment beschäftigt. Die Ausstellung ist – theoretisch – ebenso im Museum zu sehen wie die große Schau mit Fotos aus dem Espenhainer Werk. Weil Besucher jetzt draußen bleiben müssen, werden beide Ausstellungen wohl verlängert.

Ausstellung über die „Blauen Reiter“ in Borna

Die Ausstellung über die Karabinier mit dem Titel „Blaue Reiter“, die von 1849 bis 1918/19 in Borna stationiert waren und einen beträchtlichen Anteil an der Entwicklung der Stadt hatten, sollte ursprünglich bis zum 30. Juni zu sehen sein. Die Fotos aus dem Braunkohlenveredlungswerk sollten eigentlich bis zum 31. Mai gezeigt werden.

