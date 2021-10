Borna

Drei Verletzte, darunter ein Kind, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Altenburger Straße in Borna am Montagnachmittag ereignete. Nicht drei, sondern sogar vier Fahrzeuge waren nach aktuellen Informationen der Polizei darin verwickelt.

Polizei korrigiert Angabe zu Verletzten

Der Fahrer eines weißen Opel Combo war gegen 16 Uhr auf der Altenburger Straße stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Interims-Ampel an der Einmündung der Stauffenbergstraße rutschte der Mann nach Erkenntnissen der Polizei vom Bremspedal. Der Wagen beschleunigte, prallte im Gegenverkehr mit einem Pkw zusammen und wurde dann nach rechts gegen einen Pkw und einen Transporter geschleudert, die an der Ampel warteten.

Bei dem Zusammenprall wurden – entgegen einer ersten Meldung der Polizei vom Montagabend, wo nicht von Verletzten die Rede war – in den stehenden Wagen ein Erwachsener und ein Kind verletzt. Zudem erlitt der Unfallverursacher Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Ein Hubschrauber landete auf einem benachbarten Parkplatz.

Unfall und Sperrung sorgen für noch mehr Chaos

Bei der Absicherung der Unfallstelle und den Aufräumarbeiten wurde die Polizei von der Bornaer Feuerwehr unterstützt. Die Altenburger Straße war längere Zeit voll gesperrt, was die durch die Baustelle in der Sachsenallee (Bundesstraße 93) und der Deutzener Straße ohnehin seit Monaten angespannte Verkehrssituation in der Kreisstadt zusätzlich verschärfte.

Gegen den Unfallverursacher ermittelt die Polizei jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Gesamtsachschaden ist noch nicht beziffert, liegt mit Bestimmtheit aber im fünfstelligen Bereich. Allein am Opel wird der Schaden mit 5000 Euro veranschlagt.

Von es