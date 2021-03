Borna: Drei Motorroller in Wohngebiet gestohlen

Borna

Gleich drei Motorroller wurden am Montagmorgen in Borna gestohlen. Allerdings kamen die Diebe mit ihrer Beute nicht weit.

Diebstahl im Wohngebiet An der Wyhra

Die Diebe kamen kurz vor der Dämmerung: Zwischen 5 und 6 Uhr stahlen sie im Bornaer Wohngebiet An der Wyhra drei abgestellte Motorroller. Die Polizei hatte wenig Mühe, die Zweiräder zu finden. Sie waren in der Nähe der Tatorte zurück gelassen worden – und zwar auf eine Weise, die nahe legt, dass es die Unbekannten eilig hatten. Das Polizeirevier Borna hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, an das Revier (Telefonnummer 03433/2440).

Von es