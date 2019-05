Borna

Wenn etwa 60 Mitglieder des RB-Fanclubs „BornaeRBullen“ am Sonnabend im Berliner Olympiastadion mit ihren rot-weißen Lieblingen mitfiebern, sind sie nicht die einzigen Bornaer, die dem Rangnick-Team die Daumen drücken. Dazu gehört auch Danilo Naumann. Der 34-Jährige ist einer der beiden Bornaer Ehrenamtspreisträger in diesem Jahr und hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als das Spiel der Roten Bullen gegen Bayern München live im Stadion zu erleben.

Danilo Naumann freut sich über seine Finalkarten. Quelle: privat

Gute Seele in der Bornaer Schulstraße

Was sich angesichts des Massenansturms auf die Tickets fürs Pokalfinale natürlich als utopisch erwies. Und die persönliche Finalteilnahme des jungen Mannes, der so etwas wie die gute Seele des Schülerfreizeitzentrums in der Bornaer Schulstraße ist, wäre auch ein Traum geblieben, hätte nicht Roger Beatge davon Wind bekommen. Ein guter Freund von Danilo Naumann und eins von etwa 150 Mitgliedern des Bornaer RB-Fanclubs. Fanclubs haben, das ist bei allen Bundesliga-Vereinen so, tendenziell etwas größere Chancen, Eintrittskarten für besonders wichtige Spiele zu bekommen. Dafür aber, so Vereinsvize Müller, war der Zug an sich schon abgefahren.

60 Tickets für den Bornaer Fanbus

Die „BornaeRBullen“ hatten immerhin Tickets für einen Fanbus bekommen – 60 Karten. Auf dem üblichen Weg schien kaum noch etwas machbar. Hoffnung gab Marco Müller und seinen Mitstreitern aber, dass es noch andere Kartenkontingente für RB-Fans gibt – und zwar beim Dachverband aller RB-Fanclubs. Und hier zahlte es sich aus, dass die RB-Fans mit Vereinssitz Borna immer wieder ihre soziale Ader gezeigt hatten.

Spende für den Bornaer Sportverein

So sorgten sie mit einer Versteigerung von Utensilien wie den Torwart-Handschuhen von RB-Ikone Fabio Coltorti dafür, dass eine beträchtliche Summe zusammenkam, die dann als Spende an den Bornaer Sportverein (BSV) ging. Den BSV-Kickern war ein Rasentraktor gestohlen worden. Der Fanclub kümmert sich auch um die Mädchen und Jungen im Kinderhaus Pestalozzi in Borna.

Zwei Tickets für den Bornaer Ehrenamtspreisträger

Für die Entscheider beim RB-Fanclub-Dachverband ein gewichtiges Argument, zwei Finaltickets für den Bornaer Ehrenamtspreisträger, der nach einer schweren Krankheit EU (Erwerbsunfähigkeits-)Rentner ist, zur Verfügung zu stellen. Er fährt jetzt am Sonnabend mit einem Freund nach Berlin. So wie auch die 60 organisierten Bornaer Bullen-Fans. Ihr Bus setzt sich am Sonnabend in aller Frühe an der Bornaer Apfelwiese in Bewegung. In Berlin steht dann zunächst eine Dampferfahrt auf der Spree auf dem Programm, bevor es für die Bornaer Bullen wie auch für die restlichen der mehr als 70.000 Zuschauer im weiten Rund des Olympia-Stadions ernst wird. Spät in der Nacht geht es dann wieder zurück.

Bornaer Tipp: 3:1 für RB

Bleibt die Frage nach einem Tipp für den Spielausgang. Bullenfanclub-Vize Marco Müller ist überzeugt: „Wir gewinnen 3:1.“

Von Nikos Natsidis