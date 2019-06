Borna

Ein paar Quadratmeter mehr an der Stelle, dort eine Dusche, hier eine zusätzliche Abstellkammer: Wer die Kesselshainer Siedlung künftig sein Zuhause nennen will, kann sein Haus künftig über das Internet planen. Und zwar per Hauskonfigurator. Dieser nennt sich „Mr. und Mrs. Homes“ und funktioniert ähnlich wie ein Autokonfigurator.

Konfigurator soll im Sommer online gehen

Der Bauträger der Siedlung – die „Wohnen am Lerchenberg GmbH & Co KG“ – greift auf das Instrument zurück und will dieses in wenigen Wochen scharf schalten. Wenn die letzten rechtlichen Sachverhalte geklärt sind, beginnt die Projektgesellschaft mit der Erschließung des Areals und zeitnah mit der Vermarktung der Parzellen. Dann können zukünftige Bauherren auch auf den Konfigurator zugreifen.

„Wir geben den zukünftigen Eigenheimbesitzern einen Rahmen an die Hand, in dem sie sich bewegen und austoben können“, sagt Sylvio Weise, Projektleiter der Wohnen am Lerchenberg GmbH, die wiederum ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen Florack Bauunternehmung GmbH und BayWa AG ist. Zunächst einmal müsse sich die Familie für ein Grundstück und einen bestimmten Hausstil entscheiden, also ob mit Satteldach, als Stadtvilla oder Bungalow.

Ausstattungsvarianten des neuen Hauses zusammenstellen

Anschließend könne sie sich von Etage zu Etage klicken und in jedem Raum verschiedene Ausstattungsvarianten aussuchen. „Fenster, Bodenbeläge, Sockelleisten und selbst Handtuchhalter können so schon vorab eingegeben werden“, erklärt Weise das Prinzip. Mit jeder Änderung werde sofort der neue Preis des Hauses (inklusive Grundstück) angezeigt. Zudem schlage sich jede Änderung unweigerlich auf andere Ausstattungsmerkmale nieder. „Wenn also das Haus verbreitert wird, ändern sich zum Beispiel die Maße für die Haustür“, ergänzt der Projektleiter. Selbst die Planung von Photovoltaikanlagen und Garagen sei über den Konfigurator möglich.

Software berücksichtigt geltendes Baurecht

Dem System sind aber auch einige Grenzen gesetzt, so kann nicht jeder Hausstil für jedes Grundstück angeboten werden. „Wir haben den Konfigurator so mit Daten gefüttert, dass rechtliche Grundlagen und Statik beispielsweise berücksichtigt werden und mit einfließen“, macht Weise deutlich. Deshalb gebe es einen bestimmten Rahmen, in dem sich die späteren Besitzer bewegen können. Ziel sei es, das Bauen von Eigenheimen schneller und effizienter – und damit auch kostengünstiger – zu machen.

In den kommenden Wochen will die Wohnen am Lerchenberg GmbH & Co. KG in der Bornaer Kirchstraße ein Büro eröffnen, in dem sich künftige Eigenheimbesitzer unter anderem Farben für Türen und Fliesen angucken können. Mit Beschluss des Bebauungsplans könne dann die Erschließung erfolgen, so dass im Frühjahr 2020 die ersten Umzugswagen vorfahren könnten.

Von Julia Tonne