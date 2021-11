Borna: Einbrecher erbeuten dreistellige Summe

Borna

In ein Büro in Borna drangen Unbekannte in der Nacht zum Freitag ein. Sie erbeuteten eine Kassette mit Geld.

Ein Einbruch, den die Polizei erst am Sonntag vermeldete, geschah zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 8.40 Uhr. Die Täter hebelten an dem Haus in der Kirchstraße ein Fenster und im Inneren mehrere Türen auf. Den Sachschaden konnte die Polizei noch nicht abschließend beziffern. Sie spricht von einer dreistelligen Bargeld-Summe, die den Einbrechern in die Hände fiel. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls laufen.

Von es