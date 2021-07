Borna: Eltern fordern zwei 1. Klassen an der Grundschule Neukirchen

Borna

Wieder einmal ist die magische Zahl von 28 überschritten worden. Für das kommende Schuljahr liegen für die Grundschule in Bornas Ortsteil Neukirchen 36 Anmeldungen von Erstklässlern vor. Heißt: Acht sind zu viel und müssten in eine andere Schule gehen. Weil das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) eine Zweizügigkeit, also zwei Klassen in einem Jahrgang, ausschließt. Was wiederum die Eltern bewogen hat, eine Petition zu starten.

Eltern: Zwei Klassen gehen – zwei könnten kommen

Denn eine erneute Zweizügigkeit wäre durchaus möglich, sagt Elternvertreterin Katrin Löffler. Schließlich verlassen doch mit der jetzigen vierten Klassenstufe zwei Klassen die Schule. „Die Räume sind daher da, und auch die Lehrer sind da“, macht sie deutlich. Um so größer sei das Unverständnis, dass nun acht Kinder abgewiesen werden und an eine andere Schule gehen müssten.

Hinzu komme, dass der Hort von den 28 „erlaubten“ Kindern in Neukirchen nur 22 aufnehme, weil dort die Kapazitätsgrenze erreicht sei und es keinen Rechtsanspruch auf diese Betreuung außerhalb des Unterrichts gebe. „Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel eine alleinerziehende berufstätige Mutter keinen Hortplatz für ihr Kind bekommen hat“, erzählt Löffler.

Zweizügigkeit vor vier Jahren einmal genehmigt

Vor vier Jahren hatte es in der Grundschule Neukirchen erstmals zwei erste Klassen gegeben, weshalb damals Umbauten in der Schule und im Hort „Abenteuerland“ vorgenommen werden mussten. Zudem hatte es Veränderungen beim Kollegium gegeben. 48 Mädchen und Jungen wurden 2017 in Neukirchen eingeschult. Die Genehmigung kam vom Lasub, mit Antrag und Zustimmung der Stadt Borna. Allerdings mit der Maßgabe: Die Zweizügigkeit ist einmalig. Denn Schule und Hort waren räumlich am Limit.

Borna plant Sanierung der Schule

Und das hat sich laut Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) nicht geändert. „Ich kann die Eltern ja verstehen“, sagt sie. „Aber eine zweite erste Klasse ist schon deshalb nicht günstig, weil die Sanierung der Schule auf der Agenda steht.“ Schon lange plant die Stadt, die Neukirchener Grundschule zu modernisieren, allerdings sind die Arbeiten eng an das ähnliche Vorhaben in der Grundschule Borna-West gekoppelt.

Denn die Neukirchener Kinder müssen während der Zeit, in der ihre Einrichtung umgebaut und instandgesetzt wird, nach West umziehen und dort unterrichtet werden. „Zwar wird aller Voraussicht nach nur ein Teil der Grundschüler nach West müssen, aber trotzdem reichen die Kapazitäten nicht für eine Zweizügkeit“, erläutert die Rathauschefin.

Stadt plant weiteres Wohngebiet in Neukirchen

Für Löffler ist diese Aussage nicht zufriedenstellend. „Die Grundschule Neukirchen fängt die Kinder von vier Ortsteilen auf: Neukirchen selbst, Thräna, Zedtlitz und Wyhra. Und die Anmeldezahlen steigen jedes Jahr.“ Was sich auch zukünftig nicht ändern werde, schließlich plane die Stadt ein weiteres Wohngebiet in Neukirchen.

Weshalb nicht nur eine Sanierung der Grundschule dringend geboten sei, sondern darüber hinaus ein Anbau oder eine weitere Etage. „Es kann ja nicht sein, dass die Stadt immer mehr Familien hierherholen will, aber keine Kapazitäten in den Schulen schafft.“ Zumal für viele Eltern eine Einschulung in Borna-West und Borna-Nord nicht infrage komme, weil die Busverbindungen zuweilen katastrophal seien.

Eltern starten Online-Petition

Um nun für das kommende Schuljahr eine erneute Zweizügigkeit zu erreichen, haben die Eltern eine Online-Petition gestartet. Diese läuft noch bis 21. Juli. 460 Stimmen von Bornaern sind erforderlich, um mit der Petition Erfolg zu haben. Bislang seien aber erst 213 Stimmen zusammengekommen (Stand 14. Juli, 14.15 Uhr). „Außerdem werden einige Eltern gegen ihre Bescheide in Einspruch gehen“, betont Löffler.

Von Julia Tonne