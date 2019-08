Borna

Die Neugeborenenmedizin der Sana Kliniken Leipziger Land in Borna hat mehr Platz bekommen. Auf 335 Quadratmetern sind in den vergangenen sieben Monaten für rund 1,3 Millionen Euro vier neue Mutter-Kind-Intensivzimmer und drei Patientenzimmer zur individuellen Nutzung entstanden. Die personelle und technische Ausstattung ermöglicht den Einsatz modernster Therapieverfahren und die Betreuung der Familien über einen längeren Zeitraum. Am Samstag konnten sich werdende Eltern erstmals auf der neuen, aber noch babyfreien Station umschauen.

Bessere vorgeburtliche Diagnostik möglich

„Die Chancen für die Kleinen sind heute wesentlich besser als noch vor zehn Jahren“, betonte Dr. Jens Einenkel, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin. Dies liege an der weiter entwickelten vorgeburtlichen Diagnostik, bei der Risiken immer besser erkannt werden, aber auch an der fachübergreifenden Zusammenarbeit von Geburtshelfern und Spezialisten für Neugeborene.

Dr. Marion Heruth präsentiert die technische Ausstattung der Intensivstation mit Inkubatoren und Wärmebettchen. Quelle: Ulrike Witt

„Wir können uns schon frühzeitig auf Besonderheiten des Kindes einstellen und es nach der Geburt nahtlos und schonend versorgen“, erklärte Dr. Andreas Möckel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Betreut werden auf der Neugeborenen-Intensivstation Kinder ab der 29. Schwangerschaftswoche und frühgeborene Zwillinge ab der 30. Schwangerschaftswoche – in der Regel Kinder mit einem Geburtsgewicht ab 1000 Gramm.

Herzstück der Neugeborenenintensivstation sind vier Mutter-Kind-Zimmer, die mit Inkubator und Wärmebettchen ausgestattet sind. In diesen Rooming-in-Zimmern können Mütter rund um die Uhr mit ihren Neugeborenen zusammen sein. Bisher mussten Frühgeborene oder kranke Neugeborene getrennt von ihren Müttern betreut werden.

Intensive Mutter-Kind-Beziehung

„Wir fördern so die Mutter-Kind-Bindung von Anfang an intensiv. Es gibt heute sehr gute wissenschaftliche Belege, dass diese Bindung für die Entwicklungsprognose des Kindes wichtiger ist als die Technik“, betonte Dr. Möckel. Die neue Station biete mehr Platz und Privatsphäre für die Eltern, die oft wochen- und monatelang viel Zeit im Krankenhaus verbringen.

Ines Leonhardt und ihr Mann haben das gerade hinter sich. Am 30. April kam ihr Sohn Dean in der 31. Schwangerschaftswoche mit 2180 Gramm und 45 Zentimetern in Borna zur Welt. „Wir wussten, dass es Komplikationen geben kann. Dass er so zeitig kommt, war dann doch überraschend“, erzählte die 37-Jährige am Samstag beim ersten Frühchentreffen in der Sana Klinik.

Abwechslung für die kleinen Besucher: Pauline (4) ist mit ihrer Mama Denise Heymann zur Teddy-Sprechstunde bei Dr. Norman Werneck. Quelle: Ulrike Witt

14 Wochen ist der Kleine inzwischen alt und hat sich mit 5500 Gramm und 60 Zentimetern prächtig entwickelt. „Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt, alles lief Hand in Hand. Wir waren die letzten Wochen in einem Mutter-Kind-Zimmer untergebracht. Es hat sehr gut getan, das Baby bei sich zu haben“, berichtete die junge Frau aus dem Bad Lausicker Ortsteil Buchheim. Ines Leonhardt war noch auf der alten Neonatologie untergebracht, im damals einzigen Mutter-Kind-Zimmer.

Frühchentreffen war Wunsch vieler Eltern

„Mit dem Frühchentreffen kommen wir dem Wunsch vieler Eltern nach, die in Kontakt bleiben möchten“, begründete Dr. Möckel die neu ins Leben gerufene Veranstaltung. Seinem Team sei wichtig, dass junge Eltern merken, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind.

Immerhin 15 Prozent der 1129 im vergangenen Jahr in der Sana Klinik Borna geborenen Kinder wurden auf der Intensivstation betreut. Bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres werden diese nach der Entlassung entwicklungsneurologisch nachbetreut. Viele nutzten am Samstag wie Familie Leonhardt das Angebot.

Vor den Ärzten und Pflegern liegt jetzt eine große Herausforderung: der Umzug bei laufendem Betrieb in dieser Woche. Sechs Babys und ihre Mütter werden am Montag in die neuen Zimmer verlegt, die zentrale Überwachungseinheit hochgefahren.

Von Ulrike Witt