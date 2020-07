Borna: Erstes Kirchenkonzert nach der Corona-Pause

Borna

Es ist der Wiederbeginn nach der Corona-Konzertpause in der Bornaer Stadtkirche. Wenn Kantor Jens Staude und seine Frau Christina am Dienstag (7. Juli) zum musikalischen „ Orgelpfeifenkonferenz“ einladen, erklingt wieder Musik außerhalb der Gottesdienste. In den Gottesdiensten wird in Borna derzeit zwar auch gesungen, allerdings so wie es die Verhältnisse verlangen – mit Maske. „Das klingt dann etwas gedämpft“, sagt Kantor Staude.

Singen mit Abstand und Anstand

Der umtriebige Kirchenmusiker und Organist hatte jetzt erstmals wieder seine Kantorei zu einer Probe um sich versammelt. „Mit Abstand und Anstand.“ Gesungen wurden zwei bekannte Liedsätze. Außerdem stand die Einstudierung eines unbekannten Kanons auf dem Programm. „Das war ein Test“, so Staude weiter. Immerhin soll es nach den Sommerferien wieder zu einem geregelten Probenbetrieb kommen. Die Kantorei soll dann geteilt werden, so dass zunächst etwa 20 Leute zu einer Probe kommen und nach eine Lüftungspause der Rest.

Musik in abgespeckter Form

Wie sich die Weihnachtszeit musikalisch gestalten lässt, ist noch offen. Gut denkbar, dass es dann bestenfalls Musik in abgespeckter Form gibt. Das Corona-bedingte Leid der Kantorei begann wie für alle anderen Chöre auch im März, als die Johannespassion nach langer Vorbereitung abgesagt werden musste. Ob es im nächsten Jahr damit klappt, steht in den Sternen.

Konzert zu Ehren von Urban Kreutzbach

Festhalten will Jens Staude am Konzert zu Ehren des berühmten Bornaer Orgelbauers Urban Kreutzbach am 22. August. Bekanntlich finden in Borna aller zwei Jahre Kreutzbach-Orgeltage statt und in den Jahren dazwischen gibt es ein Konzert. Dabei sitzt in diesem Jahr mit Martin Strohhäcker, Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden, ein bekannter Organist am Kreutzbach-Instrument in der Stadtkirche. Ob auch das Leipziger Symphonieorchester mit dabei ist, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Maximal fünf Leute in einer Reihe

Zuvor aber gibt es die „Orgelkonferenz“, ein Stück, in dem die Funktionsweise einer Orgel auf spielerische Art und Weise vermittelt wird. Bis zu 60 Besucher seien in der Kirche möglich, so Kantor Staude. Maximal fünf Leute können nebeneinander in einer Reihe sitzen, sofern es sich um eine Familie handelt. Normalerweise sind es drei, und jede zweite Reihe bleibt frei. Das Familienkonzert rund um die Orgel beginnt 16 Uhr.

Heitere Orgelmusik am Sonnabend

Bereits am Sonnabend spielt Kantor Staude im Rahmen der Dorfkirchennacht in der Kieritzscher Kirche heitere Orgelmusik. Textlich umrahmt wird die Veranstaltung, die 21 Uhr beginnt, von Superintendent Jochen Kinder.

Von Nikos Natsidis