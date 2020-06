Borna: Fehlende Parkplätze sorgen für Ärger

Borna

Die Zahl der Parkplätze in Borna hat sich minimiert. Sowohl in der Raupenhainer Straße in Gnandorf als auch Am Hochhaus sind Stellflächen für Autos weggefallen oder zurückgebaut worden. „Und wir als Anwohner wurden weder zum geplanten Rückbau befragt noch darüber informiert“, beschwert sich Anwohner Markus Drescher.

Für ihn steht außer Frage, dass der Parkplatz in Gnandorf in einem guten Zustand gewesen sei, als er im Herbst 2018 verschwand. Er sieht in dem Rückbau eine „Verschlechterung der Infrastruktur in Borna Gnandorf“, die zudem noch sinnlos Geld gekostet habe. Eine Beschwerde von seiner Seite habe damals keinen Erfolg gehabt.

Am Hochhaus darf stellenweise nur noch einseitig geparkt werden

Nun ärgert sich der Bornaer über einen weiteren Parkplatz, der den Namen in seinen Augen kaum noch verdient: Denn auch in der Straße Am Hochhaus sind mittlerweile Stellplätze weggefallen. Dass die dortigen Bewohner nun länger rumfahren müssen, bis sie eine Parklücke für ihren Wagen gefunden haben, begründet die Stadtverwaltung mit der fehlenden Durchfahrmöglichkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr. „In der letzten Zeit gab es zahlreiche Hinweise – vor allem von den Anwohnern, aber auch von Rettungs- und Entsorgungsdiensten –, dass ungünstig parkende Fahrzeuge die Zufahrten blockiert haben“, teilt Hans-Robert Scheibe, Sprecher der Stadt, mit.

Der Parkplatz in Borna Gnandorf verschwand bereits 2018. Quelle: privat

Konkret konnte die Straße im Bereich Am Hochhaus 53-70 und an der Kita Grashüpfer zuweilen nicht mehr ordnungsgemäß befahren werden. Darüber hinaus sei oft der Gehweg durch abgestellte Autos blockiert gewesen. Bei einer Begehung der Straßenverkehrsbehörde gemeinsam mit der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft, Eigentümer der Wohnblöcke Am Hochhaus, sei man zu dem Ergebnis gekommen, das halbseitige Abstellen von Fahrzeugen auf der Straße sowie auf dem Gehweg zu untersagen.

Die Begründung kann Drescher durchaus nachvollziehen, nicht aber, dass sich die Stadt keine Gedanken über mögliche Parkplatz-Alternativen macht. „Wenn es wirklich Probleme gibt, kann man auch mal Geld in die Hand nehmen, um etwas mehr Platz für die Autos zu schaffen“, betont er. Stattdessen habe Borna in der Vergangenheit lieber Geld investiert, „um in der Bergmannstraße die Verkehrsfläche zu verringern“, moniert er. In der Bahnhofstraße sei mit dem grundhaften Ausbau das gleiche passiert, Drescher nennt es „missglückte Umgestaltung“.

Von Julia Tonne