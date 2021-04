Borna: Feuerwehr Neukirchen muss 100-Jahr-Feier verschieben

Borna

Die große Jubiläumsfeier fällt in diesem Jahr aus. Corona-bedingt. Das gilt auch für das traditionelle Maibaumsetzen am 30. April. Dabei haben die Mitglieder der Feuerwehr Neukirchen im Jahr 2021 richtig Grund zum Feiern. Vor genau 100 Jahren wurde die Feuerwehr in dem südlichen Bornaer Ortsteil gegründet.

Gründung im Neukirchener Gasthof

Es waren 25 Leute, die sich am 12. November 1921 im örtlichen Gasthof versammelten. Es ging um die Gründung einer Feuerwehr. „Das war damals eine Pflichtaufgabe“, sagt Steffen Reichel. Der 57-Jährige ist der aktuelle Leiter der Neukirchener Floriansjünger. Seit dem „Startschuss“ hat sich die Feuerwehr in Neukirchen durchaus entwickelt. Anfangs stand den Brandschützern nur eine Handdruckspritze zur Verfügung. 1936 kam das erste motorisierte Fahrzeug. Zu DDR-Zeiten erhielt die Wehr moderne Technik. Zur Wendezeit gehörten ein Robur LO mit Hänger und kurze Zeit darauf ein W 50 (jeweils Lkws)sowie ein Barkas und ein Trabant zum Fuhrpark.

Neukirchens Feuerwehr-Chef Steffen Reichel mit der Traditionsfahne. Quelle: Paul Taubert

Alarmierung mit einer App

Vorbei sind die Zeiten, als in Neukirchen gewissermaßen mit Mundpropaganda Alarm gegeben wurde. Feuerwehrchef Reichel lächelnd: „Damals wurde laut ,Feuer‘ gerufen.“ Außerdem läuteten die Kirchenglocken. Das läuft im 21. Jahrhundert anders ab. Seit drei Jahren gibt es eine App, ein kleines Computerprogramm fürs Smartphone, die mit der Rettungsleitstelle verbunden ist, sodass sich in Echtzeit feststellen lässt, wie viele Brandschützer tatsächlich einsatzbereit sind. Im Zweifel werden andere Feuerwehren in Bewegung gesetzt.

18 Einsätze im letzten Jahr

Insgesamt 18-mal musste die Feuerwehr Neukirchen im vergangenen Jahr ausrücken. Zu einem Dachstuhlbrand ebenso wie an den Harthsee, wo Leute illegal gegrillt und eine Flasche weggeworfen hatten. Die entzündete sich in der heißen Sonne, und es kam zu einem Brand. Immer wieder werden die Brandschützer des Bornaer Ortsteils auch gerufen, wenn sich jemand aus seiner Wohnung ausgesperrt hat, während drinnen das Essen auf dem Herd steht.

Feuerwehrleute als Katastrophenschützer

Die Floriansjünger sind aber nicht nur Brandschützer. Sie gehören auch zum Katastrophenschutz, sagt Steffen Reichel. Heißt: Im Katastrophenfall werden sie gemeinsam mit den Feuerwehrleuten aus Regis-Breitingen und Pegau in Gang gesetzt. So waren die Neukirchener 2002 beim Hochwasser in Grimma und neun Jahre später beim Hochwasser in Elstertrebnitz im Einsatz. Und wenn es gerade in solchen Momenten zu Hause in Neukirchen brennt? „Dann rücken die Feuerwehren aus Thräna und Borna aus“, erklärt Wehrleiter Reichel, der seine Brötchen bei der Berufsfeuerwehr in Leipzig verdient.

Interessenten müssen nicht schwindelfrei sein

51 Leute gehören zur Feuerwehr in Neukirchen, wovon 26 Aktive sind. Bei der Größe des Dorfes nicht schlecht, auch wenn neue Leute natürlich immer willkommen sind. Interessenten müssen nicht unbedingt schwindelfrei sein, um etwa auf der Drehleiter ganz oben zu stehen. Entscheidend, so Chef Reichel, „sind das Interesse an der Technik und die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen“.

Brandschützer sorgen für Kultur

In einem eher dörflich geprägten Ort wie Neukirchen hat die Feuerwehr auch noch eine andere Bedeutung. „Wir sind mit Kirche und Sportverein eine der drei Säulen bei uns“, sagt Steffen Reichelt. Womit er meint, dass die Brandschützer mit ihrem Traditionsverein seit der Wende auch für Kultur und Geselligkeit zuständig sind. Die große Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag wird es deshalb in jedem Fall geben – im nächsten Jahr, „wenn die Pandemie hoffentlich hinter uns liegt“. Dann wird auch wieder der Maibaum geschmückt, was aktuell ebenfalls ausfallen dürfte.

Von Nikos Natsidis