Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Bornaer Feuerwehr am Mittwochvormittag in die Brauhausstraße ausgerückt. Dabei kam die Drehleiter zum Einsatz.

Feuerwehr rückt an - Borna: Architektin wird probehalber mit der Drehleiter gerettet

