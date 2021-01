Borna: Feuerwehr wählt neue Führung

Borna

Bei der Feuerwehr im Borna werden an diesem Wochenende die Weichen neu gestellt. Und zwar in Sachen Führung. Jetzt steht die Neuwahl der Leitung der Stadtwehr an, die für das gesamte Gebiet von Borna und seinen Ortsteilen zuständig ist. Für die Stadtwehrleitung gibt es vier Kandidaten.

Amtierender Chef tritt wieder an

Dazu gehören neben dem amtierenden Feuerwehrchef Tino Reim auch dessen Vorgänger Kai Noeske sowie Andreas Krötzsch von der Feuerwehr in Wyhra und Rico Lengefeld. Reim, der seine Brötchen als Mitglied der Flughafenfeuerwehr in Schkeuditz verdient, ist der Sohn des früheren Feuerwehrchefs Bernd Reim, der den Bornaer Brandschützern 19 Jahre lang vorstand und 2004 einem Krebsleiden erlag. Noeske war dessen Nachfolger bis 2015. Krötzsch ist seit vielen Jahren Ortswehrleiter in Wyhra. Lengefeld ist stellvertretender Ortswehrleiter in Borna.

Anzeige

Der Chef der Feuerwehr Wyhra, Andreas Krötzsch. Quelle: Archiv

Ausbildungsnachweis als Verbandsführer

Die Stadtwehrleitung wird aller fünf Jahre neu gewählt. Voraussetzung, um sich für den Spitzenposten zu bewerben, ist der Nachweis einer Ausbildung zum Verbandsführer. Ortswehrleiter müssen eine Ausbildung zum Zugführer absolviert haben.

Ortsfeuerwehren wählen im März

Ursprünglich sollten jetzt auch die Spitzen der insgesamt sechs Ortsfeuerwehren gewählt werden. Das soll nun im März erfolgen.

Auszählung in der Dreifelderhalle

Die Wahl des obersten Brandschützers der Stadt erfolgt per Brief. Feuerwehrleute haben bis Freitag, 12 Uhr, die Möglichkeit, ihre Stimme im Rathaus abzugeben. Wer es bis zu diesem Zeitpunkt nicht schafft, kann das auch noch in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr in der Dreifelderhalle in Borna-Nord machen. Dort erfolgt anschließend auch die Auszählung der Stimmen. Dass die Wahl in der Sporthalle stattfindet, geht in Corona-Zeiten nicht anders, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Dort ist genügend Platz. Denn prinzipiell darf jeder Feuerwehrmann die Auszählung verfolgen.

Von Nikos Natsidis