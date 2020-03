Borna/Eula

Beschädigt wurde das Rolltor eines Unternehmens-Grundstücks im Gewerbegebiet Eula-West in Borna. Die Polizei sucht Zeugen-Hinweise zu dem Vorfall, der sich in der Nacht zum Dienstag ereignete. Gegen 2.30 Uhr muss demnach ein Fahrzeug gegen das Tor gestoßen sein. Das Tor wurde dabei erheblich eingedellt. Ob es sich dabei um einen Unfall beim Rangieren oder einen Einbruchsversuch handelt, ist noch unklar. Ebenso wenig bekannt ist es, welche Art Fahrzeug in Frage kommt. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es