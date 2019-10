Borna/Wyhra

Die 54-jährige Fahrerin eines Mazda war am Dienstagnachmittag auf der Thränaer Straße stadteinwärts unterwegs. Dort wurde sie von einem Ford erfasst, dessen Fahrer (85) vom Blumenrodaer Weg nach rechts auf die Vorfahrtsstraße abbog.

Bei dem Crash wurde die Frau leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Ford-Fahrer hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ/gap