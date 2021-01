Borna: Frau kommt von schneebedeckter Fahrbahn ab

Borna

Am Mittwochnachmittag ist eine 36-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Bundesstraße 93 abgekommen. Die Frau war nach Polizeiangaben von Thräna kommend in Richtung Borna unterwegs. Kurz vor Borna kam sie auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links ab. Ihr Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10000 Euro.

Von lvz