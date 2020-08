Borna: Fünf PKW demoliert

Borna

Fünf PKW wurden am frühen Donnerstagmorgen in Borna durch Unbekannte mutwillig beschädigt. Die Wagen waren im Wohngebiet An der Aue abgestellt. An zwei von ihnen wurden laut Polizei die Heckscheiben zertrümmert. Außerdem wurden in fünf Fällen Rückleuchten demoliert. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 1000 Euro geschätzt.

Borna : Polizei bittet um Hinweise

Gestützt auf die Aussage von Zeugen, geht die Polizei davon aus, dass drei dunkel gekleidete Männer als Täter in Frage kommen. Die Randale geschah zwischen 3 und 5 Uhr. Hinweise zum Geschehen an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es