Borna

Verletzt wurde eine Fußgängerin am Donnerstagnachmittag in der Bornaer Innenstadt. Sie überquerte 15.15 Uhr den Überweg am Dinterplatz nahe der Dinterschule, wo sie ein Toyota erfasste. Die 57-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Gegen den Fahrer des Wagens wird ermittelt.

Von es