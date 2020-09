Borna

Abenteuerpfad und Trampelweg: Der Gehweg entlang der Witznitzer Straße in Borna ist eine Herausforderung. Erst recht für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Vor wenigen Tagen erst war der Bornaer Jan Böhme Zeuge davon geworden, wie beschwerlich der Weg dort entlang sein kann. „Ein Rollstuhlfahrer war von Borna-Nord kommend auf der Fahrbahn in Richtung Sachsenallee unterwegs. Offensichtlich, weil der schlechte Zustand des Gehweges es nicht zuließ, diesen zu benutzen“, schreibt er an die LVZ. Auch selbst hatte er schon das zweifelhafte Vergnügen, eine Person im Rolli dort lang zu schieben. „Eine einzige Tortur für beide!“

Schließlich sei – so erinnert sich der Bornaer – der Belag noch aus den 80er Jahren. Damals sei er den Weg regelmäßig zum Training im dortigen Sportobjekt gelaufen, „aber 40 Jahre hinterlassen nun einmal ihre Spuren“. Mittlerweile könne man von „Gehweg“ schon gar nicht mehr sprechen. Und auch die Straße selbst habe schon deutlich bessere Zeiten gesehen.

Freistaat vergibt derzeit keine Fördermittel für Straßenbau

Auch Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke sieht für die Witznitzer Straße – inklusive Gehweg – „dringenden Handlungsbedarf“. Könne aber nicht so handeln, wie sie gerne würde. Das Problem sei schlichtweg, dass Kommunen derzeit keine Fördermittel für den Straßenbau vom Freistaat Sachsen bekommen würden. Und bei einem grundhaften Ausbau der Straße samt Neubau des Gehwegs und Verlegung neuer Kanäle und Rohre würde man gleich von mehreren Millionen Euro sprechen, die das Unterfangen koste. Siehe Leipziger Straße, siehe Bahnhofstraße. Schließlich würde der grundhafte Ausbau bedingen, die Zweckverbände mit ins Boot zu holen.

So also stehe die Witznitzer Straße erst einmal „nur“ auf der Prioritätenliste. Heißt: Wie der Name schon sagt, hat die Maßnahme Priorität. Zumindest, wenn auch der Stadtrat das so sieht und die Liste entsprechend absegnet. Tut er das, könne die Baumaßnahme Witznitzer Straße anschließend in die Haushaltsdebatte eingebracht werden. Und das wird frühestens der Fall sein, wenn der Haushalt für die Jahre 2022/2023 ansteht.

