Borna: Gehweg und Parkflächen in der Wilhelm-Külz-Straße gesperrt

Borna

Über eine Sperrung im Bornaer Verkehrsraum hat die Stadtverwaltung informiert. Das betrifft die Wilhelm-Külz-Straße. Dort ist der Neubau eines Hauses geplant. Deshalb müssen der davorliegende Gehweg sowie die angrenzenden Parkflächen voll gesperrt werden.

In der Baulücke gegenüber der Hausnummer 20 in der Wilhelm-Külz-Straße wird in den kommenden Monaten ein neues Gebäude errichtet. Um genügend Platz für die Baustelle zu schaffen, können Bereiche im Umfeld nicht genutzt werden. Fußgänger werden gebeten, auf den östlichen Gehweg auszuweichen.

Die Arbeiten in dieser Bauphase sind aktuell bis zum 31. März geplant.

Von LVZ