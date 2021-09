Borna/Geithain im Sachsen-Trend: AfD fast überall stärkste Partei

Borna/Geithain

Die Region Borna/Geithain liegt voll im Sachsen-Trend. In elf der zwölf Kommunen hat die AfD zur Bundestagswahl vom Sonntag bei der Zweitstimme das beste Ergebnis geholt. Lediglich Böhlen schert aus. Dort führt die SPD die Tabelle an. Bei der Erststimme – für die Direktkandidaten – entschieden sich sechs Städte und Gemeinden, also eine Hälfte, für CDU-Bewerber Georg-Ludwig von Breitenbuch und die anderen sechs für AfD-Kandidat Edgar Naujok. Letzterer hat dann im gesamten Wahlkreis 154 Leipzig-Land, der dem Landkreis Leipzig entspricht, die Nase vorn.

Borna ist jetzt doppelt in AfD-Hand

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedkte (Linke) zeigt sich vom Wahlausgang enttäuscht. Zwar habe ihre Partei in Berlin in der Opposition gut gearbeitet. Sie habe aber auf die falschen Themen gesetzt, etwa mit dem Klimaschutz. „Das spielt im ländlichen Raum keine Rolle.“ Die Linken hätten sich zudem viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Julia Schramm aus Berlin sei im Landkreis Leipzig die falsche Kandidatin gewesen. Die Frau vom Jahrgang 1985 erreichte in Borna 9,9 Prozent der Erststimmen (Platz vier) und 7,9 Prozent im Kreis (Platz fünf). „Sie ist eine Auswärtige, das wird in Sachsen nicht akzeptiert.“

Wenn es um die Kanzlerfrage geht, wäre Olaf Scholz der Linken-Kreistagsfraktionschefin lieber. „Mit der SPD wäre es weniger schlimm, sofern sie sich nicht wieder verbiegt.“ Luedtke würdigte zudem die scheidende Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf (CDU). „Sie hat eine gute Arbeit gemacht.“

Die Bundestagswahl 2021 ist ausgezählt. Nun werden Erklärungen gesucht. Quelle: Detlev Scheerbarth

SPD sucht Wahlkreisbüro für ihre neue Abgeordnete

Auch in Borna hatte AfD-Kandidat Naujok die Nase vorn. Er holte 27 Prozent und damit mehr als der CDU-Mann von Breitenbuch (25,1). Dass die Frohburgerin Franziska Mascheck (SPD, 20,9) wegen ihres sächsischen Listenplatzes 7 in den Bundestag einzieht, sorgte bei Bornas Sozialdemokraten für eine gewisse Euphorie. SPD-Ortsverbands- und Stadtratsfraktionschef Oliver Urban war deshalb unterwegs mit Stadtratskollege Carlo Hohnstedter. „Wir suchen nach einem Wahlbüro“, so Urban, der davon ausgeht, dass die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete auch in der Kreisstadt Flagge zeigt. Dass die AfD in Borna so gut abgeschnitten hat? „Diesen Protest müssen wir zur Kenntnis nehmen“, so Urban. Und weiter mit Blick auf das SPD-Ergebnis im Bund: „Wir leiten daraus ab, dass wir einen Regierungsauftrag haben.“

Sein CDU-Counterpart Roland Wübbeke zieht Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis vom Sonntag. „Wir haben keinen Regierungsauftrag bekommen“, sagte der Stadtverbands- und Stadtratsfraktionsvorsitzende. Wenn aber SPD-Kanzlerkandidat Scholz keine Koalition bilden könne, müsse die CDU aus staatsbürgerlicher Verantwortung bereitstehen. Das größte Problem am sächsischen Wahlergebnis sieht Wübbbeke darin, dass der Freistaat in Berlin nunmehr keine Stimme habe. Die neue AfD-Bundestagsabgeordneten aus Sachsen könnten im Bundestag keine Lobbyarbeit für Sachsen betreiben, wenn es um die Verteilung von Geldern geht.

Geithain: Gesundheitsforschung vor NPD auf hinteren Plätzen

In Geithain hatte sich die CDU vor vier Jahren nach Erst- und Zweitstimmen durchgesetzt – mit jeweils rund zehn Prozentpunkten vor der AfD. Das gelang am Sonntag nicht. Zwar setzten die Wähler hier CDU-Direktkandidat von Breitenbuch mit 29,5 Prozent auf Platz eins vor Naujok (AfD, 24,6). Bei den Zweitstimmen aber rangiert die AfD mit 24,4 Prozent vor der CDU (23,6).

Die SPD konnte ihr schlechtes Ergebnis verbessern und die Prozente bei Erst- und Zweitstimme fast verdoppeln. Deutlich zugelegt hat die FDP, die trotzdem einstellig bleibt. Die Grünen steigerten sich bei den Zweitstimmen um knapp zwei Punkte, verfehlten aber die Fünf-Prozent-Marke. Einen Absturz erlebte die Linke, die ihr Ergebnis halbierte. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,5 Prozent. Ein Blick auf die unter Sonstige zusammengefassten Parteien und Vereinigungen zeigt: Die Freien Wähler kommen auf 2,4 Prozent. Ihre Direktkandidatin Denise Wendt erreichte 3,2 Prozent der Erststimmen. Die Tierschutzpartei erreichte 1,4 Prozent, die Basis 1,2 Prozent. Noch vor der NPD (0,3) und dem III. Weg (0,2) platzierte sich die Gesundheitsforschung (0,5). „Die Partei“ kommt auf 1,1 Prozent.

Wenig amüsiert über das Gesamtergebnis der Bundestagswahl zeigt sich Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). „Die werden ewig brauchen zur Findung und zur Bildung einer Regierung.“ Alle sähen sich als Gewinner und wollten regieren. Doch die Halbwert-Zeit vieler Wahlversprechen werde gering sein – „wie immer“.

Bad Lausick: Berlin spielt vor Ort keine Rolle

CDU und AfD lieferten sich in Bad Lausick einen Zweikampf: Bei den Erststimmen lag von Breitenbuch mit 28,3 Prozent vorn. Bei den Zweitstimmen setzte sich die AfD mit 24,7 Prozent vor die Christdemokraten. Vor vier Jahren hatte die CDU ihre Herausforderin klar auf Distanz gehalten. Die SPD konnte ihre Prozentzahl verdoppeln. Die Linke halbierte ihr Ergebnis. FDP und Grüne legten zu. Letztere blieben mit 4,5 Prozent ebenso unter der Marke von fünf wie die Freien Wähler (3,3). Von den kleinen Bewerbern schafften drei mehr als eine Null vor dem Komma: die Tierschutzpartei (1,8), die Basis (1,4) und „Die Partei“ (1,3). Die Wahlbeteiligung war mit 80,1 Prozent hoch.

„Da ich parteilos bin, gehe ich davon aus, dass ich weiterhin mit allen Fraktionen konstruktiv im Stadtrat zusammenarbeite und wir gemeinsam unsere Stadt und die Ortsteile entwickeln“, sagt der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch. Bundes- oder Parteipolitik sollte hier keine Rolle spielen. „Mein Eindruck nach unseren Ortsbegehungen und den Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ist, dass alle recht zufrieden mit der Entwicklung sind, die Bad Lausick in den letzten Jahren genommen hat.“ Dabei, das Beste für sie zu tun, „hilft Berlin nur bedingt“.

Der Protest von Impfgegnern am Sonntagmittag vor dem Wahllokal in der Bad Lausicker Oberschule betrachtet Gemeindewahlleiter Christian Weinert nicht als gesetzwidrig. Davon hätten die Polizei und er sich überzeugt: „Es wurde definitiv keine Wahlwerbung für eine Partei gemacht. Es lag keine Wahlbeeinflussung vor.“ Die Auszählung der Stimmen war bis 22 Uhr gestemmt. „Die Wahlhelfer waren sehr engagiert“, so Weinert. Eingesetzt waren die Rathaus-Belegschaft plus mehr als 70 Ehrenamtliche. „Vor allem in den kleinen Orten wird das von den Leuten im Dorf gemacht. Das ist über Jahre eingespielt.“

Frohburg: Heimspiel für CDU-Mann – nicht für seine Partei

In Frohburg blieb die Spannung am Wahlabend lange hoch. Die Auszählung zog sich bis weit in die Nacht. Als das Ergebnis vorlag, erwies es sich als ambivalent. CDU-Mann von Breitenbuch, in Kohren-Sahlis verwurzelt und Mitglied des Frohburger Stadtrates, setzte sich mit 33,4 Prozent der Erststimmen gegen den AfD-Konkurrent Naujok durch (26,0). Bei den Zweitstimmen aber kam Naujok vor von Breitenbuch ein, Abstand zwei Prozentpunkte. Zur Bundestagswahl 2017 sah die Lage anders aus, nicht nur, weil Kohren-Sahlis noch eine eigenständige Kommune war. Sowohl in Frohburg als auch in Kohren hatten die Christdemokraten die Wahl nach Erst- und Zweitstimmen für sich entschieden.

Die Zuwächse, die die Sozialdemokraten im Vergleich beider Wahlen erzielten, sind deutlich. Sie liegen nach Zweitstimmen bei mehr als einem Drittel, Ergebnis 18,7 Prozent. Die FDP wächst prozentual erheblich stärker auf 11,1 Prozent. Der Aufschwung der Grünen bleibt überschaubar mit 3,8 Prozent. Die Linke halbierte ihr Ergebnis. Die Wahlbeteiligung sank etwas auf 76,4 Prozent.

