Borna

Ein Haufen aus Astwerk beriet in der Nacht zum Dienstag im Bornaer Stadtzentrum in Brand. Das Feuer in der Mühlgasse erfasste eine Fläche von fünf mal fünf Metern. Die Besatzung eines Polizeiwagens, die gegen 0.15 Uhr vor Ort eintraf, versuchte mit einem Handfeuerlöscher die Flammen zu ersticken. Weil das nicht gelang, musste doch die Feuerwehr ausrücken. Die Brandursache ist noch unklar.

Anzeige

Von es