Borna: Gleich drei Motorräder gestohlen

Borna

Gleich drei Motorräder stahlen Kriminelle aus einer Garage in Borna. Der Diebstahl wurde am Montagabend angezeigt. Allerdings könnte er schon vor Wochen erfolgt sein.

Abgestellt waren die Zweiräder in einer Garage an der Magdeborner Straße. Eines der Kräder war zugelassen. Die Polizei schätzt den Wert der Fahrzeuge auf 5000 Euro. Der Diebe habhaft zu werden, wird durch den langen mutmaßlichen Tatzeitraum nicht gerade erleichtert. Zuletzt hatte sich der Eigentümer nach Polizeiangaben am 1. Oktober davon überzeugt, dass die Motorräder wohlverwahrt deponiert sind. Den Verlust stellte er am 6. Dezember fest.

Von es