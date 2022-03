Borna/Neukirchen

Schlechte Aussichten für die Grundschule Neukirchen: Die Sanierung der Bildungseinrichtung in absehbarer Zeit scheint in weite Ferne zu rücken. Grund dafür ist eine Mitteilung aus dem sächsischen Kultusministerium, in der es klipp und klar heißt, dass es für die erforderlichen Arbeiten an der Dorfschule kein Geld gibt.

Benötigt werden 1,5 Millionen Euro

Für Cora Lesch (CDU) eine Hiobsbotschaft. Die Vorsitzende des Ortschaftsrates kennt das Problem schon aus ihrer Zeit, als sie noch Stadträtin in Borna war. Damals ging es sogar generell um den Fortbestand der Schule, deren Existenz aber längst nicht mehr in Frage steht. Dafür aber ihr zeitgemäßer Zustand beziehungsweise die Verwandlung des Gebäudes in einen solchen. Bisher waren sowohl die Ortsvorsteherin als auch die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) davon ausgegangen, dass es die nötigen Finanzmittel aus Dresden geben würde. Benötigt werden immerhin 1,5 Millionen Euro.

Förderprogramm überzeichnet

In einem Schreiben aus dem Dresdner Ministerium heißt es nun, dass das Förderprogramm für die Sanierung von Schulen überzeichnet ist. Eine bürokratisch-vornehme Umschreibung des Umstandes, dass es sehr viel mehr Förderanträge gibt als Geld. In Zahlen: Das Programm ist fünffach überzeichnet.

Zur Verfügung stehen 38 Millionen Euro für die Sanierung von Schulen im gesamten Freistaat. Allerdings haben die Kommunen einen Bedarf von 205 Millionen Euro angemeldet. „Insofern besteht keine Aussicht auf eine Landesförderung im Jahr 2022“, heißt es dazu in einem Schreiben vom Kultus.

Die Grundschule Neukirchen hat großen Sanierungsbedarf. Fördermittel vom Freistaat Sachsen gibt es dafür aber nicht. Quelle: Thomas Kube

Bundesprogramm für den Schulausbau

Auch für das nächste Jahr nicht, obwohl das noch davon abhänge, wie der neue sächsische Doppelhaushalt aussieht. Immerhin verweisen die Ministerialen aus der Landeshauptstadt auf ein Bundesprogramm für den Schulausbau, aus dem Sachsen 137 Millionen Euro zustehen. Diese Fördermittel müssten innerhalb der nächsten Jahre verbraucht werden. „Allerdings gibt es dafür noch keine Richtlinie“, so Luedtke. Das bedeute, dass sich die Stadt jetzt auch noch nicht dafür bewerben kann.

Großer Druck wegen Nachfrage

Zwar ist die Schule in Neukirchen nicht in einem furchtbaren Zustand, sagt Ortsvorsteherin Lesch. Dennoch sei der Druck groß. „In Neukirchen müssen Kinder weggeschickt werden“, weil es dort nicht genügend Platz gebe. Angesichts der großen Nachfrage von Eltern für ihre Mädchen und Jungen müssten die Plätze sogar verlost werden.

Der Ortschaftsrat erwarte deshalb von Oberbürgermeisterin Luedtke ein Bekenntnis zur Grundschule Neukirchen. Es gehe darum, „dass es für die Schule wieder Licht am Horizont gibt“. Am Geld dürfe das nicht scheitern, so Lesch weiter. Im Zweifel müsse die Kommune die Sanierung der Bildungseinrichtung eben mit eigenen Mitteln finanzieren.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis