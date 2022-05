Borna: Grundstein für neues Alltec-Bürogebäude in Eula gelegt

Borna/Eula

Eine tagesaktuelle LVZ-Ausgabe durfte in der Kassette nicht fehlen, die Carsten Reeck und Christoph Domke unter einem Stein für das neue Alltec-Bürogebäude versenkten. Die beiden Geschäftsführer legten damit am Mittwoch symbolisch den Grundstein für eine Erweiterungsbau der Firma im Gewerbegebiet Eula (Stadt Borna). Sie ist auf Automatisierungs- und Kommunikationstechnik spezialisiert.

Neue Mitarbeiter gesucht

Bei der Errichtung des neuen Gebäudes geht es nicht nur um mehr Platz für die vorhandenen 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen sucht weitere Kollegen. „Wir brauchen 20 neue Leute“, so Reeck. Benötigt werden Elektromonteure, aber auch technische und kaufmännische Mitarbeiter sowie Projektleiter für Elektro- und Informationstechnik, „auch ungelernt“, wie Alltec-Co-Chef betont.

Der Inhalt der Kassette, die unter dem Mauerwerk des neuen Alltec-Bürogebäudes versenkt worden ist. Quelle: Jens Paul Taubert

Kosten von 1,5 Millionen Euro

Die Errichtung des neuen Bürokomplexes kostet 1,5 Millionen Euro, die das Unternehmen nach Angaben von Reeck ohne Fördermittel investiert. In dem neuen Gebäude gibt es auf drei Etagen neben den Büroräumen moderne Umkleideräume und Sanitäranlagen. Zusätzlich zum Neubau erweitert Alltec sein Hauptgebäude und seine Produktionsflächen. Dabei spielt laut Reeck die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten und die Optimierung der Arbeitsbedingungen eine wesentliche Rolle. Die Arbeiten an dem neuen Gebäude sollen im Januar abgeschlossen sein.

Alltec-Geschäftsführer Carsten Reeck (l.) spricht über das Projekt. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Firma Alltec wurde im Jahr 1991 zunächst am ehemaligen Braunkohlenwerk Borna gegründet. Drei Jahre später zog sie an ihren heutigen Standort im Gewerbegebiet Eula-West. Alltec gehört zu den größten produzierenden Unternehmen in Borna.

Champagner bei der Grundsteinlegung für ein neues Büro-und Sozialgebäude von Alltec in Eula. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Nikos Natsidis