Borna: Guinness und Sekt beim Eventshopping

Borna

Es ist fast schon eine Tradition. Auch in diesem Jahr ist Eva-Maria Pieckert wieder mit von der Partie beim Eventshopping, zu dem der Bornaer Gewerbeverein am 13. September in die Innenstadt einlädt. Die Sängerin ist zu Gast bei Gaber-Moden, wo die innerstädtische Großveranstaltung 18 Uhr mit einer Modenschau beginnt. Bis Mitternacht sorgen etwa 50 Händler und Geschäftsleute für Betrieb und Unterhaltung, so Jörg Faburg vom Gewerbeverein. Bei ihm laufen seit Jahren die Fäden dafür zusammen.

Großes Veranstaltungsgebiet in Borna

Das Veranstaltungsgebiet erstreckt sich wie in anderen Jahren auch von der Altenburger Straße und der Bahnhofstraße über die Reichsstraße, den Dinterplatz bis zur Grabengasse, Roßmarktschen Straße und Kirchstraße. Im Zentrum, auf dem Markt, präsentiert AMB Borna neue Fahrzeuge. Auch die Fleischerei Schreiber zeigt sich auf dem Markt.

Cocktailbar und Guinness

Vor der Parfümerie Funcke lädt das Hotel „Drei Rosen“ an eine Cocktailbar nebst DJ ein. Bei der Deutschen Bank gibt es einen Sektempfang, bei „Buch und Kunst“ wird Guinnessbier ausgeschenkt. Die Buchhandlung in der Bahnhofstraße veranstaltet einen Bücherflohmarkt. Kosmetik/Wellness Scholz hat eine Zaubershow zu Gast. In Rosis Stofflädchen gibt es einen Schlussverkauf. 18.45 Uhr lädt Sport-Gruhne zu einer Modenschau ein.

Kino-Nacht bei der LVZ

Bei der LVZ in der Brauhausstraße erwartet die Besucher eine Kino-Nacht. Die Altenburger Brauerei sorgt für kühle Getränke und die Fleischerei Kalz für das leibliche Wohl der Besucher. Außerdem präsentieren sich hier die Ticketgalerie und das Freizeitbad Riff aus Bad Lausick.

Lichternacht im Dezember

Das Eventshopping findet in Borna zum 8. Mal statt. Genau drei Monate später, am 13. Dezember, lädt der Gewerbeverein zur Lichternacht im Advent ein.

Von Nikos Natsidis