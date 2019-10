Borna: Gute Chance auf Schlittschuhlaufen auf dem Breiten Teich

Borna

Es ist eine Frage, die viele Bornaer vor Beginn der kalten Jahreszeit regelmäßig umtreibt: Wann sie auf dem Breiten Teich mit Schlittschuhen laufen können. Das will LVZ-Leser Markus Drescher wissen. Und er wundert sich, dass der Teich nicht während der Trockenheit im Sommer ausgebaggert wurde. Bereits im Dezember, so findet er, sollte Wasser in den Breiten Teich eingelassen werden, das kürzlich nach dem Abfischen des Gewässers abgelassen wurde.

Blätter im Breiten Teich in Borna

Die Sache sei aber komplizierter, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Es sei entscheidend, dass der Schlamm, bei dem es sich um die Ablagerung organischer Materialien wie Pflanzenreste, Blätter und Vogelkot handelt, einmal richtig durchfriert. Das aber sei in den letzten beiden Wintern angesichts der milden Witterung nicht passiert.

Breiter Teich in Borna soll entschlämmt werden

Bereits vor einigen Monaten hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der Breite Teich in den nächsten Jahren entschlämmt werden soll. Was die Kosten dafür anbelangt, so hielt sich die Verwaltung bedeckt. Der Schlamm aber müsse aus dem Teich heraus, weil er ab einer bestimmten Menge von Mikroorganismen nicht mehr abgebaut werden könne, was Sedimentation und Verschlammung zur Folge habe.

Wenn es kalt wird, kommt Wasser in den Teich

Für Leute, die den Teich als Eisfläche zum Schlittschuhlaufen nutzen wollen, gibt es aber Hoffnung. Oberbürgermeisterin Luedtke: „Wenn es richtig kalt wird, lassen wir Wasser in den Teich.“

Von Nikos Natsidis