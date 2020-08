Borna

An die Wand mit den Auszeichnungen, die die Sana Klinik in den vergangenen Jahren eingeheimst hat, muss wohl angebaut werden. Denn erst kürzlich trudelte die nächste Auszeichnung ein: Die Sana Kliniken Leipziger Land haben bei der Erhebung „Qualitätssicherung mit Routinedaten“ besonders gut abgeschnitten und wurden in sechs von neun untersuchten Bereichen mit AOK-Lebensbäumchen ausgezeichnet. Diese bedeuten konkret: Hier wird überdurchschnittlich hohe medizinische Qualität erbracht.

Zu den sechs Bereichen gehören Blinddarmentfernung, Gallenblasenentfernung, Herzkatheterbehandlung, Implantation eines Knie- oder Hüftgelenks und die Behandlung bei gutartigen Erkrankungen der Prostata. Im sachsenweiten Vergleich findet sich das Klinikum hier im oberen Drittel der Vergleichsstatistiken. „Laut der Daten der Krankenkasse AOK liegen wir im Bereich der von ihr erhobenen Qualitätsmerkmale unter den besten 20 Prozent aller untersuchten Kliniken“, sagt Andreas Klamann, Ärztlicher Direktor der Sana Kliniken Leipziger Land.

Auszeichnungen dokumentieren auch gute Nachbehandlung

Die sechs Auszeichnungen dokumentieren allerdings nicht nur die überdurchschnittliche Behandlungsqualität, sondern auch die Nachbehandlung in der Folgezeit. „Die grünen Bäumchen sind Bestätigung für die ausgezeichnete Arbeit, die unser medizinisches Fachpersonal leistet“, macht Geschäftsführer Cord Meyer deutlich. Gut eingespielte OP-Teams, hoch qualifizierte Operateure und eine umfassende pflegerische Versorgung seien ausschlaggebend für gute Behandlungsergebnisse.

Klinik rüstet mit Roboter im Bereich Prostata-Entfernung auf

In zwei weiteren untersuchten Bereichen hat das Sana Klinikum noch Luft nach oben. Durchschnittlich wurden Leistenbrüche und Hüftgelenksarthrosen bewertet. Heißt: Das Krankenhaus gehört hier sachsenweit zu den 60 Prozent aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse. Gar unterdurchschnittlich wurde der Bereich Prostataentfernung bei Prostatakrebs von Seiten der AOK benotet. Hier sieht die Krankenkasse Nachbesserungsbedarf. Allerdings hat die Klinik schon reagiert: Die Urologen operieren seit vergangenem Oktober mit dem modernen roboterassistierten System namens „DaVinci“.

Mit einer Art Konsole steuert der Operateur den Roboter Da Vinci. Quelle: Julia Tonne

Dieses erlaubt es den Operateuren, Bewegungen auf engstem Raum komplett zitterfrei und mit maximaler Präzision durchzuführen. Durch die hochauflösende 3D-Kamera kann der Operateur auch für das menschliche Auge unsichtbare Tumoranteile entdecken. Die Tumorentfernung kann so erheblich effizienter und wesentlich sicherer erfolgen. „Dies alles führt nachgewiesen zu besseren Behandlungsergebnissen“, sagt Urologie-Chefarzt Hoang Minh Do.

Von Julia Tonne