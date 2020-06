Borna: Haltestelle von Michael Fischer-Art nimmt Formen an

Borna

Es wird bunt am Breiten Teich in Borna: Dieser Tage wird die neue Bus-Haltestelle an der Sachsenallee errichtet. Der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art zeichnet dafür verantwortlich. Der von ihm gestaltete Unterstand ist bemalt und konnte bereits an den entsprechenden Ort gerückt werden. Doch vollständig fertig ist das neue Kunstwerk noch nicht, vielmehr fehlt es noch an Pflastersteinen für den Untergrund und an Sitzbänken.

Finanzierung der Kunst-Haltestelle über Anleihen

Anfang vergangenen Jahres hatte Fischer-Art während des Neujahrsempfangs der Stadt Borna die Idee vorgestellt, die Haltestelle völlig neu zu gestalten. Die Finanzierung erfolgte über ungewöhnliche Wege. Einrichtungen, Stadträte und Privatpersonen hatten die Gelegenheit, Anleihen zu kaufen. Im Gegenzug steht nun der Spendername auf der Innenseite des Unterstands. Im April dieses Jahres wurde dann das bisherige Wartehäuschen von der Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks abgerissen.

In Betrieb gehen kann das neue Häuschen am 10. Juli, an dem Tag lädt die Stadt alle Anleihenkäufer und neugierige Bornaer dazu ein, die Haltestelle genauer unter der Lupe zu nehmen.

Von Julia Tonne, Olaf Krenz