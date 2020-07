Borna: Heiratslust steigt nach dem Lockdown wieder

Borna

Zumindest die Zeiten, da Brautpaare nur zusammen mit Kindern aus ihrem Haushalt vor die Standesbeamtin im Goldenen Stern treten durften, sind vorüber. Das war zu Hoch-Zeiten von Corona so, sagt Standesamtsleiterin Doreen Schellenberger. Auch in diesen Wochen wurde geheiratet, konkret zweimal im April. Mittlerweile geht es auf dem Standesamt etwas entspannter zu. Bis zu 15 Personen einschließlich des Brautpaars können jetzt ins Trauzimmer im Stern. Mehr geht nicht, weil sich sonst die gültigen Abstandsregeln nicht einhalten lassen.

Musik ist in Borna immer dabei

Denn die gelten natürlich weiterhin. „Bei jeder Trauung wird die Aufteilung der Stühle im Trauzimmer neu abgestimmt“, so die Standesamtsleiterin weiterhin, „je nachdem, wie sich die Gesellschaft zusammensetzt“. Musik gab und gibt es dabei aber immer, ein würdevoller festlicher Rahmen sei immer der Anspruch der Bornaer Standesbeamten – und zwar bei jeder Eheschließung.

Änderungen in Borna nicht absehbar

Änderungen der Corona-bedingten Einschränkungen seien „derzeit nicht absehbar“, so Doreen Schellenberger. Brautpaare müssten sich bis auf weiteres mit einer verringerten Gästeanzahl arrangieren. Allerdings gebe es in der Umgebung von Borna auch Trauorte, an denen wegen ihrer Größe mehr Gäste zugelassen seien. Wenn sich Brautpaare kurzfristig für einen anderen Ort für ihre Trauung entschieden, sei das unproblematisch, „dann leiten wir die Unterlagen an das entsprechende Standesamt weiter“.

Acht Ehen in Borna im Mai geschlossen

Mit den Lockerungen nach dem Covid-19-Lockdown stieg in Borna offenkundig auch wieder die Heiratslust. Im Mai wurden acht Ehen geschlossen, im Juni waren es zehn. Für diesen Monat lagen Ende Juni acht Anmeldungen vor. Im August sind derzeit elf Trauungen geplant, im September zehn. Und wie in jedem Jahr gibt es einige Termine, an denen das Interesse von Brautpaaren besonders groß ist. Jeweils drei Trauungen sind für den 25. Juli, den 7. und 8. August sowie für den 12. September vorgesehen.

Bisher 36 Eheschließungen in diesem Jahr in Borna

In diesem Jahr gab es bisher 36 Eheschließungen im Goldenen Stern. Das sind mehr als vor Jahresfrist. Es könnten auch noch mehr werden, weil die Bornaer nach den Erfahrungen von Standesamtsleiterin Schellenberger tendenziell durchaus zu schnellen Entschlüssen neigen. Eheschließungen sind auch recht kurzfristig möglich. Speziell bei gebürtigen Bornaern seien die Ehevoraussetzungen schnell zu überprüfen.

Von Nikos Natsidis