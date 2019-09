Borna: Hochbetrieb beim Eventshopping

Borna

Hochbetrieb in der Bornaer Innenstadt wie sonst fast nie in den Abendstunden: So geschehen am Freitag beim Eventshopping,zu dem der Bornaer Gewerbeverein wie seit Jahren schon immer am zweiten Septemberfreitag eingeladen hatte. Etwa 50 Händler und Gewerbetreibende öffneten nicht nur ihre Ladentüren. Sie lockten auch mit speziellen Angeboten für die Kunden, bei denen die Kauflust eher wenig wichtig war. Es ging vielmehr um gute Unterhaltung.

Modenschau, Glücksrad, Sonderangebote und Leckere Sachen für den Gaumen – das Eventshopping am 13. September in der Innenstadt lockte viele an. In Stadt und Läden herrschte Andrang.

Und die gab es. Etwa mit einer Modenschau bei der Firma Gaber-Moden in der Reichsstraße. Gast war dort wie frühere Jahre auch Eva-Maria Pieckert. Die 64-Jährige war schon zu DDR-Zeiten als Sängerin bekannt. Für Gaber-Moden gab es ohnehin etwas zu feiern. Das Unternehmen ist seit einem Vierteljahrhundert in Borna.

Karten für die MDR-Arena

Exakt 89 Preise zu gewinnen gab es im Augenoptik-Geschäft Seiberlich. Das betreibt allerdings nicht mehr Optikermeister Armin Seiberlich. Seit einigen Jahren führt Optikermeisterin Antje Matetschk die Geschäfte. Hauptpreis des Abends waren zwei Eintrittskarten für die MDR-Jump-Herbstarena, die im Rahmen des Sächsischen Landeserntedankfestes im Oktober auf dem Volksplatz öffnet.

Erlös für die Bornaer Jugendfeuerwehr

Bücher für den guten Zweck wurden in der Buchhandlung in der Bahnhofstraße verkauft. Ein Euro pro Buch kostete eine Exemplar vom Bücherflohmarkt vor den Schaufenstern. Der Erlös kommt nach Angaben von Christine Eberhardt, lange Jahre Chefin des Ladens, der Kinder- und Jugendfeuerwehr Borna zugute.

Honig bei „Buch und Kunst“

Bei „Buch und Kunst“ von Kristina Kügler erwartet der Kunde Literatur etc. Das gab es auch. Diesmal gehörte aber auch feinster Bienenhonig zum Angebot. Er stammte von Joachim Steinhäußer. Der Vorsitzende des Siedlervereins Kesselshain ist passionierter Imker, „schon seit 1978“. Er hat die Bienen einst von seinem Vater übernommen.

Cocktails in der Bornaer Bahnhofstraße

Cocktails wurden vor der Parfümerie Funcke gemixt. Dafür sorgte das Hotel „Drei Rosen“, auch das ist eine der besonderen Offerten, die das Eventshopping in Borna ausmachen.

Glück war gefragt

Während auf dem Markt schnittige vierrädrige Schlitten von AMB Borna parkten, herrschte auch in der Brauhausstraße Hochbetrieb. Bei Grillduft und kühlen Getränken aus der Altenburger Brauerei konnten die Besucher auf den Geschmack kommen. Bei der LVZ waren Karten für ein Konzert mit dem Pop-Titanen Dieter Bohlen zu gewinnen oder auch für die Messe „ Partner Pferd“ in Leipzig. Am Stand des Bad Lausicker Freizeitbades „Riff“ konnten die Besucher Eintrittskarten mitnehmen, sofern sie am Glücksrad richtig gedreht hatten.

Von Nikos Natsidis