Borna: Jeder dritte Bürger ist älter als 60

Borna

Die Einwohnerzahl von Borna ist im letzten Jahr gestiegen. Das geht aus der Statistik der Stadtverwaltung hervor. Danach waren am 31. Dezember 2021 genau 19 954 Bornaer aktenkundig. Das sind 348 mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings ist Borna nach wie vor keine 20000-Einwohner-Stadt wie im Landkreis Leipzig etwa Grimma und Markkleeberg. Das sah früher anders aus. Im Jahr 2011 lebten 20 035 Menschen in Borna. Im Einheitsjahr 1990 waren es sogar 23 128.

Mehr Frauen in Borna

Das war allerdings vor der großen Umzugswelle aus der untergehenden DDR und dem Geburtenknick in den 90er-Jahren. Die Geschichte ist auch an anderen Zahlen nach wie vor erkennbar. Etwa am Verhältnis von Männern und Frauen. Nach wie vor gibt es auch in Borna mehr Frauen. 9965 Frauen stehen 9589 Männern gegenüber, auch nach Jahrzehnten eine unübersehbare Folge des Krieges.

Jeder Dritte ist über 60

Die meisten Bornaer gibt es im Alter ab 61: Zum Jahresende gehörten 7020 Personen dazu, etwas mehr als jeder dritte Bornaer. Die Zahl der Männer und Frauen zwischen 41 und 60 lag bei 5305, das ist die zweitgrößte Altersgruppe. Zwischen 19 und 40 Jahren waren es 4051 Bornaer, noch nicht oder gerade volljährig waren 3178. Der älteste Bornaer ist 102, zudem gibt es eine weitere Person, die über 100 Jahre alt ist.

Mehr Zuzüge

Dass die Stadt Borna zweifellos an Attraktivität gewonnen hat, macht ein Blick auf die Zahlen der Um- und Wegzüge deutlich. 917 Leuten, die die Stadt verlassen haben, stehen 1116 Neu-Bornaer gegenüber. Aus dem unmittelbaren Umland, also dem Landkreis Leipzig, stammten 420-Neu-Bornaer, aus Sachsen 804 und aus den neuen Bundesländern 899. Hingegen kommen nur wenige Zuzügler aus dem Westen – gerade einmal 75. Aus der EU verschlug es 57 Personen nach Borna, aus Ländern außerhalb der EU 76.

393 Umzüge in den Landkreis

Von denen, die die Stadt verlassen haben, zogen 393 in den Landkreis, 597 nach Sachsen und 701 in die restlichen neuen Bundesländer. 94 Bornaer haben eine neue Heimat in den alten Bundesländern gefunden.

1451 Ausländer

Im Jahr 2021 lebten in Borna 1451 Ausländer. Das waren 160 mehr als im Jahr zuvor. 2014 waren in Borna 607 Ausländer registriert. Unter den Ausländern waren Syrier, Irakis und Afghanen die drei größten Bevölkerungsgruppen.

147 Geburten

Im letzten Jahr wurden 147 Kinder geboren. Ende Dezember gab es 1874 Kinder unter elf Jahren. Das ist nach Angaben der Stadtverwaltung das siebte Jahr in Folge die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe.

Von Nikos Natsidis