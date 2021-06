Borna: Jetzt Anmeldung für Extra-Impfaktion im Stadtkulturhaus

Borna

Das mobile Impfteam des DRK-Kreisverbandes bietet in Kooperation mit der Stadt Borna im Stadtkulturhaus für alle Interessenten jeweils zwei Termine für eine Erst- und Zweitimpfung gegen das Corona-Virus an.

Die Erstimpfungen finden am 16. Juli sowie am 30. Juli statt. Die dazugehörigen Zweitimpfungen erfolgen dann am 6. August sowie am 20. August. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr werden an allen vier Terminen voraussichtlich jeweils rund 200 Dosen des Impfstoffes „Comirnaty“ von Biontech/Pfizer zur Verfügung stehen. Darüber informierte am Dienstag Hans-Robert Scheibe von der Stadtverwaltung.

Termine telefonisch sowie per E-Mail vereinbaren

Anmeldungen für diese Impftermine sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 03433/87 31 12 möglich. Unter der E-Mail-Adresse impfen@borna.de kann zudem unter Angabe einer Rückrufnummer ein Wunschtermin angefordert werden.

Nach der Vereinbarung des Termins erhalten alle Teilnehmer dieser Impfaktion eine schriftliche Einladung mit der Terminbestätigung sowie eine Einwilligungserklärung und einen Anamnesebogen per Post beziehungsweise E-Mail zugesandt, hieß es weiter. Diese Unterlagen plus Krankenversicherungskarte und Impfausweis müssen unbedingt zum Impftermin mitgebracht werden. Personen, die keinen Impfausweis vorlegen können, erhalten ein Ersatzdokument.

Von cc