Borna: Jubiläum beim Männerchor Eula – Feier muss warten

Der Bornaer Ortsteil Eula ist mehr als 925 Jahre alt. Ein Ort mit Tradition. Dafür steht insbesondere der Eulaer Männerchor – und zwar nach wie vor. Jetzt haben die singenden Herren Jubiläum: Der Chor wurde vor 140 Jahren gegründet. Die große Feier, für den 13. November geplant war, muss allerdings ausfallen. Eine Reihe von Chormitgliedern hat Corona.

Bedeutung für Eula

Dass der Chor seine spezielle Bedeutung für den nördlichen Bornaer Ortsteil hat, wurde bei einem ersten Auftritt nach der pandemie-bedingten Zwangspause beim Erntedankfest in der Wiprechtkirche deutlich. „Da gab es sogar Beifall“, sagt Michael Weiß, der Chorvorsitzende.

Hinter den Sängern lag zu diesem Zeitpunkt nicht nur die Corona-Pause, in der sie wie alle Chöre so gut wie gar nicht proben konnten; von einer kurzen Zeit vor Jahresfrist abgesehen. Es gab auch mehrere Wechsel in der künstlerischen Leitung. Außerdem verabschiedete sich ein Teil der Akteure und gründete ein neues Ensemble, den Männerchor Borna.

Feiert sein 140-jähriges Bestehen: der Männerchor Eula mit seinem künstlerischen Leiter Andreas Schitke (l.). Quelle: Jens Paul Taubert

Alles ist wie früher

„Das war tragisch“, sagt Andreas Schitke. Der bekannte Musiklehrer vom Bornaer Gymnasium „Am Breiten Teich“ ist jetzt gewissermaßen zurückgekehrt zu seinen Wurzeln. Schließlich hatte er als junger Lehrer die Eulaer Männer noch zu DDR-Zeiten („Während unseres ersten gemeinsamen Chorlagers wurde die Mauer geöffnet.“) übernommen und war 18 Jahre ihr Dirigent gewesen.

Deshalb passte es auch, als Schitke vor einigen Monaten von den Eulaer Sangesbrüdern gefragt wurde, ob er sie nicht zumindest auf ihr Chorjubiläum vorbereiten könnte. Es funktionierte, gibt der Musiklehrer zu Protokoll und fügt hinzu, „dass alles wie früher ist“.

Glücksfall Andreas Schitke

Für den Chorvorsitzenden Weiß ist Schitke schlichtweg „ein Glücksfall“. Schließlich hat der Mann, der auch den Gemischten Chor Frohburg leitet, dafür gesorgt, dass die Eulaer Chorgeschichte fortgeschrieben werden kann.

Andreas Schitke bei der Probe des Männerchors Eula. Quelle: Jens Paul Taubert

16 Männer vor 140 Jahren

Die hatte im November 1881 begonnen, als sich Männer aus Eula, Braußwig, Haubitz, Gestewitz und Kesselshain zusammengefunden, ein Statut formuliert und den Antrag zur Gründung eines Männergesangsvereins bei der Königlichen Amtshauptmannschaft in Borna eingereicht hatten. Seitdem sind nahezu anderthalb Jahrhunderte vergangen, in denen der Gesang gepflegt wird. Und in gewisser Weise schließt sich jetzt auch der Kreis. Vor 140 Jahren waren es exakt 16 Männer gewesen, die den Chor aus der Taufe gehoben hatten, und genauso viele sind es jetzt wieder.

Probe jeden Donnerstag

16 Sänger, das ist keineswegs zu viel, wohl aber die Basis für anständigen Männergesang. Das Altersspektrum erstreckt sich dabei von 18 bis 81. Geprobt wird jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.45 Uhr im Sängerheim in der Kirschallee, wo Interessenten natürlich willkommen sind. Derzeit allerdings müssen die Sänger corona-bedingt schon wieder pausieren.

Feier wird nachgeholt

Dass die Jubiläumsfeier jetzt abgesagt werden musste, ist traurig. Michael Weiß, der Chorvorsitzende, ist aber optimistisch, dass die Feier nachgeholt wird – „und wenn es anlässlich unseres 141-jährigen Bestehens ist“.

So wie früher: Andreas Schitke bei der Probe des Männerchors Eula. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Nikos Natsidis