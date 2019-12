Borna: Junge Naturschützer sammeln Müll am Bockwitzer See

Borna

Zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion starten die Jungen Naturwächter am Sonnabend, 7. Dezember, in der Ökologischen Station Birkenhain. Dabei geht es vom Bockwitzer See bis zur Ökostation, sagt Christin Berndt, Mitarbeiterin für Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit in der Ökostation.

Junge Naturwächter gibt es seit diesem Jahr in Borna

Die Jungen Naturwächter (JuNA) gibt es erst seit diesem Jahr in Borna. Es handelt sich um zwölf Kinder, die die erste bis dritte Klasse besuchen. Sie treffen sich einmal im Monat. Sie sollen altersgemäß an Themen wie den Umweltschutz herangeführt werden.

Darum geht es auch am Sonnabend, wenn es um die Wege des Mülls, Mülltrennung, aber auch Themen wie die Wegwerfgesellschaft und der ökologische Fußabdruck beleuchtet werden. Zudem steht noch eine Bastelaktion auf dem Programm.

Abendhimmel am Bockwitzer See. Junge Naturschützer aus Borna sammeln dort am 7. November Müll. Quelle: Anja Ladenthin

Uniform für die Jungen Naturwächter

Zum Schluss erhalten die Mädchen und Jungen die JuNA-Uniform von Simona Kahle von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt, die mit dem sächsischen Umweltministerium zu den Trägern des Projekts „Junge Naturwächter Sachsen“ gehört. Die Uniform besteht aus einer Kappe und einer Weste, die den Kindern ebenso überreicht werden sollen wie ein Logbuch. Ziel des Projektes „Junge Naturwächter Sachsen“ ist es, Kinder und Jugendliche nachhaltig für ein Ehrenamt im Naturschutz zu gewinnen, wie es von Seiten der Landesstiftung heißt.

Von Nikos Natsidis