Borna: Karpfen und Forellen kommen an Land

Fischsuppe, Fischbrötchen, Karpfen blau, Forelle Müllerin Art – das Abfischen geriet am Wochenende in Borna wieder einmal zum kulinarischen Fisch-Höhepunkt des Jahres. Trotz des Nieselregens zog es unzählige Besucher an den Breiten Teich, die nicht nur zusahen, wie kiloweise Karpfen, Forellen, Hechte und Lachsforellen an Land gezogen wurden, sondern die auch Schlange standen, um einen Teller Fischsuppe zu ergattern.

Wieder einmal hatte Udo Wolf von der Teichwirtschaft Beucha als Pächter des Breiten Teichs die Bornaer ans Ufer eingeladen. Doch so üppig wie in den vergangenen Jahren fiel die „Beute“ diesmal nicht aus. „Es fehlen etwa 50 Prozent der Fische“, sagt Fischer Peter Rau, der Wolf beim Abfischen regelmäßig unter die Arme greift. Während rund drei Tonnen Fisch eingesetzt wurden, konnten nur etwa anderthalb Tonnen an Land geholt werden.

Kormorane dezimieren Fischbestand im Breiten Teich

Schuld seien die Kormorane, die zwar an den Eschefelder Teichen leben, den gedeckten Tisch in Bornas Gewässer aber keineswegs verschmähen würden. „Aber vergrämen dürfen wir nicht mehr“, ergänzt Rau. Sei es vor einigen Jahren noch möglich gewesen war, Schüsse in die Luft zu feuern, um die Vögel zu verscheuchen, sei dies heutzutage verboten. Sehr zum Missfallen der Fischer. „Wir sind die Leidtragenden.“

Zur Galerie Wenn Udo Wolf zum Abfischen einlädt, ist halb Borna auf den Beinen. Am Breiten Teich tummelten sich am Wochenende unzählige Besucher und trotzten dem Nieselregen. Nicht zuletzt wegen der Fischsuppe.

Von den Sorgen und Nöten der Fischer bekamen die Besucher indes nicht viel mit. Marco Jeschky war mit Kind und Kegel angerückt, um die Atmosphäre zu genießen. „Die muss man mal erlebt haben“, macht er deutlich. An dem Wochenende des Abfischens spiele das Wetter nur eine untergeordnete Rolle.

Fischsuppe von Peter Röhlig ist der Renner

Im Regen harrten auch Ferdinand und Birgit Gärtner aus. Sie hatten gleich mehrere Thermoskannen und Schüsseln mitgebracht, um sich mit Fischsuppe einzudecken. Denn die kocht Peter Röhlig nur einmal im Jahr – nämlich zum Fischerfest in Borna. Und das Rezept ist nach wie vor geheim. Nur die wichtigste Zutat verrät er: 40 Kilogramm Wels für 100 Liter Suppe. dazu Suppengrün, Tomatenmark und Lorbeerblätter. Alles andere gibt Röhlig, der einst Fischer bei der Teichwirtschaft Oelzschau war, nicht preis.

Schlange stehen für die Fischsuppe von Peter Röhlig (rechts). Quelle: Julia Tonne

Gerade um die Mittagszeit nahm die Schlange an seiner Fischsuppen-Kanone daher auch kein Ende. Wer einen Teller ergattern wollte, musste geduldig warten. „Aber das nehmen wir gerne in Kauf, denn die Suppe ist wirklich unschlagbar“, betonte Birgit Gärtner.

Karpfen blau steht bei Karpfenkäufern hoch im Kurs

Am Nachbarstand hatten die zwei Fischer Thomas Wolf und Steffen Harzendorf ebenfalls alle Hände voll zu tun. Wer einen Karpfen, eine Forelle oder einen Hecht kaufen wollte, musste bei den beiden anstehen. Mit einem kurzen Schlag betäubten Wolf und Harzendorf die Tiere und schnitten ihnen mit einem geübten Handgriff Herz und Körper auf. Besonders beliebt waren Karpfen – für das gleichnamige Gericht Karpfen blau. Eine Käuferin war Inka Pikul. Die Bornaerin war das erste Mal beim Fischerfest und nahm sich ihr Abendessen frisch mit nach Hause.

Den Ansturm auf den frischen Fisch erklärt sich Diana Bendrien damit, dass es einen Trend zum „Binnenfisch“ gebe. „Die Meere sind überfischt. Ökologisch gesehen also ist die Binnenfischerei sinnvoller“, macht sie deutlich.

