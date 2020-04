Sie laufen einer drohenden Diabetes-Erkrankung davon. Die sportlichen Keller-Zwillinge lassen sich vom Corona-Virus nicht abhalten. Der LVZ verrieten sie ihre Lieblingsstrecken, und erzählen, wie man trotz Kontaktverbot an Wettkämpfen teilnehmen kann.

Laufen in der Corona-Krise

Laufen in der Corona-Krise - Borna: Keller-Zwillinge animieren zum virtuellen Lauf-Wettkampf