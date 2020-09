Borna

Neuer Anstrich im Kinder- und Jugendhaus Habitat in Borna: Mehrere Tage lang haben die Bewohner gewerkelt, gemalert, grundiert und abgeklebt – und sich damit eine neue Wohlfühloase geschaffen. Foyer, Aufenthaltsraum und Küche im zweiten Stock der Bornaer Einrichtung sehen seit einigen Tagen richtig schick aus. Die Wände erstrahlen in hellen, gut aufeinander abgestimmten Grau- und Rosé-Tönen. Besucher, die glauben, eine Malerfirma hätte hier Hand angelegt, irren. Vielmehr haben die Jugendlichen gezeigt, was in ihnen steckt.

„Wir wollen, dass man sich hier wohlfühlt“, sagt Thomas Eckel, Teamleiter in der Einrichtung der Diakonie-Tochter Heimverbund Leipziger Land gemeinnützige GmbH. Dazu gehöre ein freundliches, einladendes Ambiente. Natürlich wäre es auch möglich gewesen, Profis für die Umgestaltung zu beauftragen. Allerdings hatten die Erzieher die Idee, das Vorhaben „Verschönerung“ gemeinsam mit den jungen Bewohnern zu stemmen – und zwar von der Planung bis zum letzten Pinselstrich.

Jugendliche ziehen in bisherigen Mutter-Kind-Bereich

Gesagt, getan: Zunächst einmal studierten die Jugendlichen Farbpaletten, besorgten Utensilien, rückten Möbel, klebten Flächen ab, grundierten, tünchten und putzten. Fast eine ganze Woche lang waren sie damit beschäftigt. „Die Jugendlichen haben gut durchgehalten, fleißig und ordentlich gearbeitet“, macht Eckel deutlich. „Selbst die sonst häufig genutzten Handys hatten Sendepause.“

Hintergrund für die Maleraktion ist eine Umstrukturierung im Haus. Die zweite Etage war bislang in erster Linie Mutter-Kind-Bereich und entsprechend bunt gestaltet, jetzt ist sie den Jugendlichen vorbehalten. Und die fühlen sich dort pudelwohl: „Es ist schön geworden, und wir sind stolz drauf“, sagt Nele, die zum Malerteam gehörte und sichtlich Freude an der Aktion hatte. Nach Aussage von Cornelia Killisch, Sprecherin des Heimverbunds Leipziger Land, sei der Mutter-Kind-Bereich ins Erdgeschoss umgezogen.

Maler-Aktion rundet Sommerferien ab

Das Ergebnis könne sich sehen lassen, betont auch Eckel. Um den Einsatz seines Teams und der Jugendlichen zu würdigen, hatte er zum Dankeschön-Kaffeetrinken eingeladen. Dabei lobte er nicht nur deren Einsatz mit Pinsel und Farbe, sondern auch das Engagement während der Corona-Pandemie. Die brachte einige Herausforderungen für die Bewohner mit sich, dennoch konnten sie entspannte und schöne Ferien verbringen. Zu deren Highlights gehörten unter anderem eine Ferienfahrt auf die Insel Usedom, Ausflüge und Reitstunden.

Von Julia Tonne/LVZ