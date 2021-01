Borna: Kleiner Anstieg der Einwohnerzahl

Borna

Die Stadt Borna hat im letzten Jahr 14 Einwohner dazu gewonnen. Das geht aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes im Rathaus hervor. Danach lebten zum Stichtag 31. Dezember exakt 19 632 Bürger in der Stadt. Borna kratzt damit erneut an der 20000-Einwohner-Marke. Dieses Ziel hatte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) beim städtischen Neujahrsempfang vor drei Jahren ausgegeben.

Erneut mehr Kinder bis zehn Jahre in Borna

Immerhin stieg die Zahl der Kinder im Alter zwischen null und zehn Jahren zum sechsten Mal in Folge an. Zum Jahresende gab es 1854 Mädchen und Jungen in diesem Alter in Borna. Vor Jahresfrist waren es noch 1679. Auch in der Altersgruppe der Elf- bis 18-Jährigen gab es einen Anstieg – um 30 auf 1260 am Ende des Jahres 2020. Oberbürgermeisterin Luedkte erklärt in diesem Zusammenhang, dass Borna seinem „Anspruch als familienfreundliche Stadt für alle Generationen immer besser gerecht“ werde. Allerdings verteilen sich die Einwohner in Borna recht unterschiedlich. So lebten in der Kernstadt Borna exakt 15247. Ein gewaltiger Unterschied zum Einheitsjahr 1990, als in den damaligen Stadtgrenzen und damit ohne die später erfolgten Eingemeindungen noch 23128 Menschen zu Hause waren. Zedtlitz, bis 1993 ebenso selbstständig wie Wyhra und Neukirchen, ist mit 1394 Einwohnern der größte Bornaer Ortsteil. Es folgen Neukirchen (896), Thräna (742), Eula (553), Wyhra (480), Gestewitz (193), Haubitz (69) und Kesselshain (56).

1016 Menschen zogen nach Borna

Beim Wanderungssaldo, also dem Verhältnis zwischen Zu-und Wegzügen, gibt es seit acht Jahren einen positiven Trend in Borna. Der lag im vorigen Jahr bei 241 und war damals fast doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. In den zwölf Monaten des Jahres 2020 zogen 1016 Personen nach Borna. 775 Leute verließen die Stadt. Es verließen damit 89 Personen weniger die Stadt als 2019, während die Zahl der Zuzüge um 24 stieg. Von den 775 Menschen, die die Stadt verließen, zogen 202 in den Landkreis sowie 165 in den restlichen Bereich des einstigen Regierungsbezirks Leipzig. Von den Zuzügen stammt das Gros, 399 Leute, aus dem Landkreis, 210 aus dem restlichen einstigen Regierungsbezirk sowie 110 aus dem übrigen Sachsen. Von den Zuzüglern kommen 101 aus den neuen Bundesländern, 81 aus dem Westen sowie 71 aus dem EU-Ausland.

Mehr Sterbefälle als Geburten in Borna

Im Jahr 2020 waren 3924 Einwohner in Borna 70 Jahre und älter. Ein Jahr zuvor waren es 4284. Vergleichsweise konstant blieb das Verhältnis von Geburten und Sterbefällen. 152 Geburten standen 367 Sterbefälle gegenüber.

Von Nikos Natsidis