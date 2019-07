Borna

Seit dem 26. Juli ist die Bornaer Sachsenallee zwischen der Theo-Neubauer- und der Lobstädter Straße wieder frei. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Baustelle ist allerdings nur weitergerrückt, sodass nun der Kreuzungsbereich Sachsenallee/ Deutzener Straße gesperrt ist. Die Arbeiten dort sollen bis in den Monat Oktober andauern.

Weiträumige Umfahrung für gesperrte Kreuzung

Während der Vollsperrung der Sachsenallee wird der Verkehr aus Leipzig in Richtung Altenburg und zurück über die Staatsstraße 51 ( Borna– Frohburg, ehemalige B 95), umgeleitet und von dort aus zum Eschefelder Kreuz und dann über die Bundesstraße 7 in Richtung Altenburg geführt. Vom Ende der B 95 am Knoten Borna-Nord bis zum Knoten Borna-Süd werden vor allem Lastwagen über die Autobahn 72 umgeleitet.

Durchfahrt Luckaer Straße entlastet Deutzener Straße

Anwohner des Gebietes Südwest können während der Sperrung die wieder geöffnete Durchfahrt der Luckaer Straße zur Straße An der Halde nutzen.

Von LVZ