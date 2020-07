Borna

Mit der Vokabel verwunschen lässt das Areal rund um die Bornaer Kunigundenkirche kaum beschreiben. Wohl aber als verwahrlost. Dabei wird die Kirche derzeit saniert. Bis zur Wiedereröffnung am 27. September dürfte sich aber am Zustand des Parks nichts ändern.

Verwitterte Grabplatten an der Bornaer Kunigundenkirche

Dabei sei vor allem die Stadt in der Pflicht, erklärt Pfarrer Reinhard Junghans. „Unser Eigentum endet an der Kirchenmauer.“ Was nicht bedeutet, dass Junghans der Park gleichgültig wäre. Im Gegenteil. Dessen Zustand spiele bei einer potenziellen Vermarktung der wiederhergestellten Kunigundenkirche ( Junghans: „Eine Perle.“) eine wichtig Rolle. Immerhin befindet sich an der ältesten Bornaer Kirche ein Friedhof, der dem Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs dient. Während der Friedhof einigermaßen in Schuss ist, steht es um die historischen Grabplatten mit Soldatennamen schlecht. „Die sind verwittert“, sagt der Pfarrer – mit der Folge, dass nur noch wenige Namen zu entziffern sind. Ob eine Restaurierung einen Sinn habe, sei fraglich. Es sei jedenfalls unklar, ob es noch Fotos gibt, auf denen sich die Namen entziffern ließen.

Anzeige

Keine Toilette an der Kirche

Nicht das einzige Problem bei der Neugestaltung des Kunigundenparks. Weil es in der Kunigundenkirche keine Toilette gibt, „wäre es gut, wenn wir eine in unmittelbarer Nähe hätten“. Das aber stößt auf Bedenken beim Denkmalschutz. Junghans macht aber klar, dass er „ein Verfechter von Toiletten in Kirchen“ ist. Auch mit Blick auf die ältere Generation, für die das Vorhandensein eines WC oftmals entscheidend für den Besuch einer Kirche sei. Der Pfarre spricht von Überlegungen, eine Sanitäranlage am Eingang in den Park zu bauen. Allerdings werden Toiletten auch in Borna immer wieder zum Objekt von Vandalen, was Folgekosten nach sich ziehen könne.

Weitere LVZ+ Artikel

Kirche über Borna hinaus vermarkten

Schließlich soll die Kunigundenkirche mit ihrer Bedeutung über Borna hinaus auch vermarktet werden. Das schließe auch eine weitere Nutzung des Parks mit ein, vielleicht durch den Bau einer Kindertagesstätte oder einer Schule. Bedenken wegen der Nähe zum Soldatenfriedhof lässt der Pfarrer nicht gelten. Diese sei gut vorstellbar, wenn es um die Entwicklung einer Erinnerungskultur gehe.

Beleg für die Entwicklung von Borna

In der Kunigundenkirche sieht Junghans, der bisher ausschließlich in Leipzig Pfarrer war, jedenfalls einen Beleg für die positive Entwicklung der Stadt. „Ich war in den 70er- und 80er-Jahren oft in Borna.“ Was er heute in der Stadt sieht, sei kein Vergleich, „auch wenn immer noch Luft nach oben ist“. Und weiter: „Früher war Borna dreckig, jetzt ist Leipzig dreckiger“, Borna dagegen eine saubere Stadt.

Von Nikos Natsidis