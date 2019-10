Borna: Landfrauen laden zum Erntekranz-Workshop ein

Borna

Wie schön ein gut gebundener Erntekranz aussehen kann, dürften die Bornaer beim Sächsischen Landeserntedankfest Anfang Oktober mitbekommen haben. Dabei war das allgemeine Interesse an der Technik zur Herstellung von Erntekränzen und Erntekronen offenkundig so groß in Borna, dass es jetzt noch ein Nachspiel der besonderen Art gibt: einen Workshop mit dem verheißungsvollen Titel „Vom Erntekranz zum Adventskranz“, der am 5.November im Ratssaal im Bornaer Rathaus stattfindet.

Wettbewerb „Schönste Erntekrone – Schönster Erntekranz Sachsen“ in der Bornaer Stadtkirche Borna beim Sächsischen Erntedankfest. Quelle: Jens Paul Taubert

Beim Landeserntedankfest in Borna beeindruckt

„Es geht nicht um die Herstellung fertiger Kränze“, sagt Heike Sparmann die Geschäftsführerin des Sächsischen Landfrauenverbandes. Die Landfrauen hattenrund um das Landeserntedankfest mit ihrem historischen Handwerk beeindruckt. Am Ende waren die besten Erntekränze und -kronen in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz ausgezeichnet worden (die LVZ berichtete). Am 5. November können Teilnehmer lernen, wie sich ein Erntekranz binden lässt.

Erntekranz muss vollrund sein

Oder auch ein Adventskranz, wie Geschäftsführerin Sparmann sagt. In dem zweistündigen Workshop geht es darum, wie die Kränze ohne unerlaubte Hilfsmittel fachmännisch zusammengefügt werden. „Ein Kranz muss vollrund sein“, sagt die Expertin, und das bedeutet, die neuen Büschel immer an der richtigen Stelle zu befestigen. Bei der klassischen Erntekrone darf kein Klebstoff verwendet werden. Das, so die Landfrauen-Chefin weiter, geht nur in der Kategorie Free Style, die es beim Wettbewerb anlässlich des Landeserntedankfestes auch gab.

Die Tradition der Erntekränze und -kronen ist alt. Heike Sparmann: „Immer wenn das Getreide geerntet war, wurde eine Erntekrone auf dem Feld gebunden“ – als Dank an den Gutsherren.

Workshop in Borna am 5. November

Der Erntekranz-Workshop am 5. November beginnt 18 Uhr. Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 037206/88 38 30 oder unter info@slfb.de an.

Von nn