Borna: Leipziger Straße in Richtung Altenburg gesperrt

Borna

Gefahr in Verzug: Am Dienstag ist in Borna eine sofortige Vollsperrung von zwei Fahrspuren der Leipziger Straße veranlasst worden. Betroffen ist die Richtung nach Altenburg. Bei Bauarbeiten an der Ecke zur Sachsenallee wurden eklatante Schäden am Fundament eines Verkehrsleitmasts offensichtlich, hat Hans-Robert Scheibe, Pressesprecher der Stadtverwaltung, am Nachmittag mitgeteilt. Dadurch könne die Statik der Anlage samt der dazugehörigen Beschilderung nicht mehr als gesichert eingeschätzt werden. Es bestehe das Risiko, dass die gesamte Konstruktion auf die Fahrbahn kippt.

Verkehr Richtung Leipzig rollt weiter

Allerdings soll es diese Gefahr nach Einschätzung der Experten vor Ort aufgrund der Größe lediglich für zwei der insgesamt vier Fahrspuren der hier gemeinsam verlaufenden Bundesstraßen 93 und 176 geben. Deshalb könne der Verkehr auf den beiden Streifen in Richtung Leipzig ungehindert weiterrollen.

Umleitung über Sonder-Einbahnstraße

Die Umleitung erfolgt von der Leipziger Straße über die Scheunenstraße (entlang des Friedhofs) und die Röthaer Straße auf die Sachsenallee, so Scheibe weiter. Die Scheunenstraße ist dazu als Einbahnstraße in der Richtung Apfelwiese ausgewiesen worden. Aufgrund der Umleitung und der damit verbundenen Verkehrsbehinderungen wird der Stadtbus in Richtung Borna-Ost während der Vollsperrung nicht fahrplangerecht verkehren können.

Prüfung der Statik am Mittwoch

Am Mittwoch soll eine erste Prüfung der Statik des Verkehrsleitmasts, kündigt Scheibe an. Danach könne eingeschätzt werden, ob die Sperrung weiterhin aufrechterhalten werden muss.

Von okz