Borna: Leipziger Straße wird ab Montag saniert

Im nächsten Jahr könnte es eng werden in Borna. Dann ist nicht nur die Leipziger Straße gesperrt. Weil dann auch die beiden Eisenbahnbrücken in der Deutzener und der Luckaer Straße saniert werden, „wird Borna komplett abgeriegelt“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) am Donnerstagabend auf einer Informationsveranstaltung im Stadtkulturhaus. Dabei ging es um die Sanierung der Leipziger Straße, für die es am Freitag den offiziellen Baustart gab. Von Montag an beginnen die Arbeiten zwischen der Straße „Zum Wehr“ und dem Kurt-Pietsch-Weg.

Ausbau des Geh- und Radweges

Die Arbeiten zwischen Altstädter Hauptstraße/Kirchsteig und dem Ortsausgang Borna, deren Gesamtkosten sich auf 2,1 Millionen Euro belaufen, dauern bis Oktober 2021. „Da ist der Winter mit eingerechnet“, sagte Luedtke. Dabei werden Gas-, Wasser- und Datenleitungen verlegt, so Planer Bernd Katrozan vom Bornaer Büro Ukam. Dazu gehört auch der Ausbau des Rad- und Gehweges. So entsteht stadteinwärts zwischen Pietschweg und „Zum Wehr“ ein kombinierter Rad- und Fußweg, während stadtauswärts eine gestrichelte Linie den Radweg auf der Fahrbahn markiert.

Grundstücke bleiben erreichbar

Die Anwohner können nach Angaben von Katrozan auch während der Arbeiten auf ihre Grundstücke fahren. Es sei denn, es wird dort gerade gebaut.

Blitzer für rasende Lastwagen

Gut 40 Leute waren ins Stadtkulturhaus gekommen. Sie forderten etwa die Installation eines Blitzers in der Leipziger Straße, weil dort Lastwagen insbesondere nachts mit bis zu 150 Stundenkilometern durchbrettern. Zudem solle der LKW-Verkehr dort eingeschränkt werden. Antwort von Oberbürgermeisterin Luedtke: „Das geht nicht, das ist eine öffentliche Straße.“ Zudem gebe es regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen in der Leipziger Straße.

Bushaltestelle am Zedtlitzer Weg gewünscht

Zudem kam der Wunsch nach einer Bushaltestelle am Abzweig Zedtlitzer Weg auf, wo viele ältere Leute wohnen. Die Oberbürgermeisterin verwies in diesem Zusammenhang auf Pläne der Thüsac zu einer neuen Buslinie in Borna.

