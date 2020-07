Borna: Leipziger Symphonieorchester spielt Filmmusik

Borna

Nach der viermonatigen Zwangspause gibt das Leipziger Symphonieorchester (LSO) am Sonntag (12. Juli) auf dem Volksplatz Borna erstmals wieder ein Konzert. Die Besucher können sich dabei auf eine spannende Reise in die Welt der Filmmusik freuen. Unter dem Motto „ Hollywood in Concert – Die schönsten Melodien der Filmmusik“ erklingt Musik aus Filmen wie „ Star Wars“, „ James Bond“, „Dallas“, „Frühstück bei Tiffany“ und „Fluch der Karibik“. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von René Giessen.

Weltweit gefragter Mundharmonikaspieler

Giessen ist nicht nur ein weltweit gefragter Dirigent, sondern auch einer der weltbesten Mundharmonikaspieler. Er wurde schon von den Münchner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der NDR-Radiophilharmonie, dem Museumsorchester Frankfurt, den Berliner Philharmonikern und dem LSO begleitet.

Eintrittskarten bei „Buch und Kunst“

Bevor er seine Karriere als Dirigent und Solist begann, war er lange Jahre Soloklarinettist in verschiedenen deutschen Sinfonieorchestern.

Eintrittskarten für das erste LSO-Konzert nach der Corona-Pause gibt es in Borna bei der Tourist- und Stadtinformation (Telefon 03433/87 31 95) bei „Buch und Kunst“ (Telefon 03433/20 17 99) in allen Reservix-Verkaufsstellen sowie an der Abendkasse.

Einlass ab 16.30 Uhr

Das Konzert beginnt 18 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 16.30 Uhr.

