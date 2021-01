Borna: Linke wollen AfD-Antrag zustimmen

Borna

Wenn der Bornaer Stadtrat am Donnerstag im Stadtkulturhaus zusammenkommt, könnte es passieren, dass die Linken-Fraktion einem Beschlussantrag der AfD zustimmt. Darin geht es um die Einstellung der Filmaufnahmen bei den Stadtratssitzungen. Darum hatte es seit vielen Jahren Theater gegeben. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und die Linken lehnten es immer wieder ab, während der Sitzungen gefilmt zu werden. Das hatten CDU, "Bürger für Borna" (BfB) und SPD immer wieder verlangt. Die Rathauschefin war zudem in Widerspruch gegen Stadtratsbeschlüsse gegangen, mit denen sie dazu gezwungen werden sollte.

Geld einsparen

AfD-Fraktionschef René Dietze erklärt, die Gelder für die Fernsehaufzeichnungen sollten eingespart und anderweitig genutzt werden. Zwar stehe seine Fraktion dazu, „die Bürger umfassend zu informieren“. Weil sich aber Luedtke und Teile des Stadtrates nicht filmen lassen, „bleiben Fragestellungen für den Zuschauer unbeantwortet“, heißt es in dem Antrag. Die veröffentlichten Redebeiträge anderer Stadträte erschienen hingegen ohne Zusammenhang. „Mitunter hat man das Gefühl, dass Stadträte das Filmen zur Profilierung ihrer Personen und ihrer Fraktion nutzen“, heißt es weiter.

Linke: Uns geht es um die Sache

Zumindest formal könnte der AfD-Vorstoß die Linken die Bredouille bringen. Schließlich gelten irgendwelche Gemeinsamkeiten mit der AfD aus Sicht der Partei als Todsünde. Weil der Vorstoß der AfD allerdings unbestreitbar den Interessen der Linken entspricht, erklärt deren Fraktionsvorsitzende Ines Graichen, dass sie und die Ihren bei der Abstimmung über den Antrag wohl die Ja-Kärtchen zücken werden. „Warum nicht, uns geht es um die Sache.“ Borna sei eine kleine Kommune, da gehe es nicht um die große Politik.

Wiedereinführung des Amtsblattes abgelehnt

Die Linken sind nicht zum ersten Mal in der Situation, sich mit einem AfD-Antrag auseinanderzusetzen, der an sich ihren Intentionen entspricht. Als es kürzlich auf Betreiben der AfD um die Wiedereinführung des gedruckten Amtsblattes in Borna ging, wollten die Linken davon nichts mehr wissen. Einige Jahre zuvor hatten sie für dessen Erhalt gekämpft.

