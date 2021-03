Borna: Litauischer Sattelzug fährt Verteilerkasten um

Borna

Einen Stromkasten zerstörte ein Lastzug am Montagmorgen in Borna. Der Unfall ereignete sich in der Deutzener Straße. Der Verursacher flüchtete. Allerdings gibt es Zeugen, die sich das Kennzeichen merkten.

Borna: Stromkabel liegen nach Unfall frei

Der Laster, zugelassen in Litauen, musste 6.50 Uhr in der Deutzener Straße, die wegen der Erneuerung einer Bahnbrücke voll gesperrt ist, rangieren. Dabei traf das Fahrzeug offenbar einen Verteilerkasten. Das Gehäuse wurde nach Informationen der Polizei derart beschädigt, dass die Kabel freilagen. Eine Zeugin beobachtete das missglückte Manöver und informierte die Polizei. Die sucht jetzt nach dem Verbleib des Sattelzuges, um den Fahrer zur Verantwortung zu ziehen. Zudem setzte sie sich mit dem Energieversorger in Verbindung, um die Gefahrenstelle zu beseitigen.

Von es