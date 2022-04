Borna: Lkw-Anhänger beschädigt und Gestänge gestohlen

Borna

Unbekannte haben zwischen dem 11. März, 13.30 Uhr, und 14. März, 7.20 Uhr, in der Lausicker Straße in Borna die Niveauregulierung eines Lkw-Anhängers beschädigt. Anschließend stahlen sie das zugehörige Gestänge. Wie die Polizei nun am Dienstag mitteilte, war das Fahrzeug auf dem Parkplatz des ehemaligen ALDI-Marktes abgestellt. Der Sachschaden wurde mit 300 Euro beziffert, der Stehlschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1a, oder telefonisch unter 03433/2440 zu melden.

Von LVZ