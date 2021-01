Borna: Loki Jens ist das Neujahrsbaby 2021

Borna

Loki Jens wird sein gesamtes Leben lang in jeden seiner Geburtstage reinfeiern können. Schließlich ist der Wonneproppen ein Neujahrsbaby. Genauer: das Neujahrsbaby 2021 in Borna. Er kam am 1. Januar um 3.09 Uhr in der Frauenklinik zur Welt. Bei der Geburt wog Loki (der Name stammt von einer Figur aus der nordischen Mythologie) 4260 Gramm und war 56 Zentimeter groß. Die Freude bei seinen Eltern Katja Schwarz und Justin Kremkow war natürlich groß, allerdings hatte auch das Team der Geburtshilfe um Oberärztin Claudia Rößner allen Grund zur Freude: Schließlich ist Loki der Nachfolger von insgesamt 1060 Babys, die im Jahr 2020 in Borna zur Welt kamen (524 Mädchen und 536 Jungen).

In den vergangenen Wochen erst ist einer der drei Kreißsäle umfangreich renoviert worden. „Er schafft künftig eine angenehme Atmosphäre für junge Familien“, ist sich Rößner sicher. Bei der Modernisierung habe die Klinik sich bewusst für helle Farben entschieden.

Anzeige

2020 hatte die Sana-Klinik in Borna zum wiederholten Male die Schallmauer von 1000 Geburten durchbrochen. Insgesamt gab es in der Großen Kreisstadt 1046 Geburten, darunter 14 Mehrlingsgeburten. Eine davon war etwas ganz besonderes: Eine Mutter, die selbst Zwilling ist, brachte im Oktober Zwillinge zur Welt.

Von Julia Tonne