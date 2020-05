Borna: Luedtke will von Gutscheinen Restaurantbesuch nichts wissen

Borna

Gutscheine zur Ankurbelung der Wirtschaft – das ist die Idee von Stadtrat Michel Zurbrügg (SPD-Fraktion). Damit sollen die Bornaer ermuntert werden, etwa die örtlichen Gaststätten zu besuchen. Zurbrüggs Vorschlag zur Unterstützung auch für die Einzelhändler stieß auf der letzten Stadtratssitzung allerdings auf ein geteiltes Echo. Und er dürfte kaum Chancen auf Umsetzung haben, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) klarmacht.

Gutscheine könnten zu Ungleichbehandlung führen

Während Bernd Schröter (Vorsitzender der Fraktion „Bürger für Borna“) Unterstützung der Gastwirte derart forderte, es bei den Kontrollen der Corona-bedingten Vorschriften nicht so genau zu nehmen und etwa die Vorgaben für Freisitze etwas großzügiger umzusetzen, schüttete CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke Wasser in den Wein. Er warnte vor einer Ungleichbehandlung der Bürger. Leute, die sich Restaurantbesuche in jedem Fall leisten könnten, würden das auch ohne finanziellen Stimulus machen. Bei Hartz-IV-Empfängern hingegen werde der Obolus von vielleicht zehn Euro angerechnet.

Grüne Gutscheinidee

Die Idee eines Gutscheins ist nicht neu. So hatte sich der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter dafür stark gemacht, mit Gutscheinen den privaten Konsum und auf diese Weise die Wirtschaft zu unterstützen. Seit einigen Tagen dürfen die Gaststätten in Sachsen und auch im Landkreis Leipzig wieder öffnen.

Gutscheine für alle Bornaer würden 200 000 Euro kosten

Die Bornaer Rathauschefin will von Gutscheinen für alle Bornaer nichts wissen. Das habe schon mit dem Geld zu tun, die die Stadt dafür aufbringen müsste. Für einen Gutschein von zehn Euro bei 20 000 Einwohnern wären das 200 000 Euro. Zehn Euro seien ohnehin keine Summe, mit denen sich Privatleute etwa in Restaurants in besonderer Weise gütlich tun könnten. Abgesehen davon müsse das Geld ja auch bereitgestellt werden – in Corona-Zeiten mit potenziellen finanziellen Risiken.

